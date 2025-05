TOP 6 skinów do Desert Eagle w CS:GO

Na ostatnim miejscu tego zestawienia znajduje się. Skin jest wykonany, jest on koloru, ale. Dużo osób nie docenia tej skórki, ponieważ. A ja bardzo go lubię nie tylko dlatego, że jest tani, a po prostu ze względu na to, żeSkiny znajdujące się na takich listach raczej są rzadkie lub mało spotykane, a ten zalicza się do. Jeśli jesteś chętny kupić takiego skina to polecam go w stanieNa 5 miejscuSkin jest w kolorachSkin tak przedstawiony miał chyba przedstawić broń jako bardziej, ale nie umiem tego bardziej sprecyzować. Skin prezentuje się naprawdę w porządku iMecha Industries jestTen DeagleJeśli chcesz posiadać takiego skina w swojej kolekcji, to polecam zakup takiego w jakościTuż przed podiumSkin przedstawia bardzo ładnyTen pistolet jestKumicho DragonPolecam go w stanie Przetestowany w boju, ponieważ od wersji Fabrycznie nowej różni się tylko jasnością.Dotarliśmy do najlepszej trójki, a na jej ostatnim miejscuSkin przedstawiaNic więcej. Wydaje się banalne i takie jest, ale skinCrimson WebTen DeagleNo cóż jeśli chodzi o kupno, to skin najlepiej wygląda wDochodzimy powoli do 1 miejsca, ale jeszcze wcześniej miejsce 2, a na nimSkintylko, że jest on w czerwonym kolorze, a nie w niebieskim. Co do wyglądu mogę dodać, że sąJa wstawiłem tu wersje z tym właśnie "diabełkiem". Skin jestSunset StormPolecam kupić takiego skina w stanieNa pierwszym miejscuSkin ten jestSkini jest on moim ulubionym skinem do Deagle'a. Blaze zalicza się doDeagle tenNiestety nie jest on za tani, bo za wersjeTo już koniec tego zestawienia skinów do bronia w komentarzu napisz jakiej broni zestawienie mam zrobić.

TVIHKHHuwZhTpRwThPX4X1EoWJs8ys.png

Na ostatnim miejscu tego zestawienia znajduje się Midnight Storm. Skin jest wykonany bardzo ładnie i precyzyjnie, jest on koloru niebieskiego, ale w oczy najbardziej rzuca się sztorm. Dużo osób nie docenia tej skórki, ponieważ jest tania. A ja bardzo go lubię nie tylko dlatego, że jest tani, a po prostu ze względu na to, że wygląda super. Skiny znajdujące się na takich listach raczej są rzadkie lub mało spotykane, a ten zalicza się do jasno-niebieskiego koloru rzadkości. Midnight Storm należy do kolekcji Rising Sun. Jeśli jesteś chętny kupić takiego skina to polecam go w stanie Lekkie Użycie za 3€ na Steam, a jeśli się wysilisz i poszukasz w internecie znajdziesz za 2€.



5.Mecha Industries

ThNBp1kK6Ba2sMrMCxE0twLDSlAZkd.png

Na 5 miejscu Mecha Industries. Skin jest w kolorach bieli i czerni z małymi czerwonymi akcentami. Skin tak przedstawiony miał chyba przedstawić broń jako bardziej ''mechaniczną'', ale nie umiem tego bardziej sprecyzować. Skin prezentuje się naprawdę w porządku i ja osobiście lubię tego skina. Mecha Industries jest różowym skinem pod względem rzadkości. Ten Deagle należy do kolekcji Strefy Zagrożenia. Jeśli chcesz posiadać takiego skina w swojej kolekcji, to polecam zakup takiego w jakości Przetestowane w boju za 4,5€ na Steam'ie, ale jak poszukasz w necie to znajdziesz za 3€.



4. Kumicho Dragon

S55FFgFc4qNczdtbXHYg7nDRzBdYjm.png

Tuż przed podium Kumicho Dragon. Skin przedstawia bardzo ładny biały kontur smoka, w dodatku uchwyt broni jest purpurowy i na nim również znajduję się smok. Ten pistolet jest różowym skinem pod względem rzadkości. Kumicho Dragon należy do kolekcji Wildfire. Polecam go w stanie Przetestowany w boju, ponieważ od wersji Fabrycznie nowej różni się tylko jasnością. Kupno takiego cuda będzie cię kosztować 6€ na Steam, a na stronach ze skinami tylko 4€, oczywiście w wersji Przetestowanej w boju.



3. Crimson Web

c4RBDMikDowhR6btmYcSdhJC63gNQo.png

Dotarliśmy do najlepszej trójki, a na jej ostatnim miejscu Crimson Web. Skin przedstawia pajęczą sieć na ciemno-czerwonym tle. Nic więcej. Wydaje się banalne i takie jest, ale skin prezentuje się naprawdę doskonale. Crimson Web zalicza się do fioletowego koloru rzadkości. Ten Deagle należy do kolekcji eSports 2014 Summer. No cóż jeśli chodzi o kupno, to skin najlepiej wygląda w Lekko Używanej wersji i kosztuje około 11€ na Steam, a w necie 7€



2. Sunset Storm

97dJVuU6eBwCqggYriJg1R8eGfeO2k.png

Dochodzimy powoli do 1 miejsca, ale jeszcze wcześniej miejsce 2, a na nim Sunset Storm. Skin wygląda dokładnie tak samo jak ostatnie miejsce tylko, że jest on w czerwonym kolorze, a nie w niebieskim. Co do wyglądu mogę dodać, że są 2 wersje tego skina z "diabełkiem" na uchwycie i bez niego. Ja wstawiłem tu wersje z tym właśnie "diabełkiem". Skin jest filetowy pod względem rzadkości. Sunset Storm należy do kolekcji Rising Sun. Polecam kupić takiego skina w stanie Lekko używanym za 22€ na rynku Steam lub w internecie za około18€.



1. Blaze

1jwRwu2dLhJSBUNwBRYKeuCAFgk5Hw.png

Na pierwszym miejscu Blaze. Skin ten jest czarny tylko, że przy lufie ma on namalowany prześliczny ogień. Skin prezentuje się naprawdę epicko i jest on moim ulubionym skinem do Deagle'a. Blaze zalicza się do fioletowego koloru rzadkości. Deagle ten należy do kolekcji Dust. Niestety nie jest on za tani, bo za wersje Lekko używaną zapłacisz 135€ na Rynku Steam, a na stronach internetowych za mniej więcej 85€.



To już koniec tego zestawienia skinów do broni Desert Eagle.

Oceń ten artykuł, a w komentarzu napisz jakiej broni zestawienie mam zrobić.

Film, w którym jest pokaz wszystkich skinów do Desert Eagle: