W tym artykule przedstawię wam moje top 6 najładniejszych skinów do broni SSG 08.

SSG 08 nazywany scoutem jest snajperką, którą można używać po obu stronach (CT, TT).

Skiny będą wymieniane w kolejności od 6 do 1 miejsca.

Brany pod uwagę był tylko wygląd, a nie cena.

Cena będzie podana w postaci ciekawostki.

Zapraszam do czytania! :)

6. Żelastwo

5. Krew w wodzie

4. Hamulec ręczny

3. Otchłań

2. Eteryczny krzyżowiec

1. Smoczy ogień

Skin o nazwie żelastwo jak można się domyślić przedstawia żelastwo.Jest pomalowany żółtym metalicznym kolorem.Tworzy segmenty wyglądające jak części skręconych blach.Końcowy efekt wizualny jest bardzo ładny.Również cena nie jest duża bo można nabyć tę broń od 12 zł do 130 zł.Ilość skinów jest mała, ponieważ pochodzi ze starej skrzynki i to wpływa na cenę.To jest jeden z najrzadszych skinów do SSG 08.Wpływa na to czerwona jakość oraz pochodzenie nie ze skrzynki, a z kolekcji dokładniej kolekcji handlu bronią 2.Najtaniej można kupić tego skina za 80 zł.Jeżeli ktoś pragnie być wyjątkowym i kupić wersję prosto z fabryki wraz z StatTrak'iem to wydatek będzie wynosił od 550-750 złoty.Skin jest tak rzadki że może go w ogóle nie być na rynku.Przedstawia rekina oraz krew, która go zwabiła.Kiedyś ten skin robił mocny efekt, lecz aktualnie wyszło dużo nowych skinów i przestał być używany w takich ilościach jak kiedyś.Ta skórka również pochodzi z kolekcji.Dokładniej z kolekcji inferno 2018.Z tego powodu nie posiada wersji StatTrak, ale posiada wersje pamiątkową.Koszt w przypadku zwykłych wersji jest niewielki, lecz w przypadku pamiątkowych już nie jest mały.Wynosi od 3 zł do 10 zł (zwykła); od 16 zł do 230 zł (pamiątka).Posiada biały oraz niebieski kolor.Można również zauważyć odznakę mapy inferno, ponieważ z kolekcji tej mapy pochodzi skin.To jest moim zdaniem najlepszy skin pod względem ceny, ponieważ cena wynosi poniżej 2 zł.Oczywiście można zapłacić więcej nawet do 40 zł, ale nie ma po co przepłacać.Skin posiada różne odcienie niebieskiego od jasnego do bardzo ciemnego.Tworzy to zamierzony efekt otchłani, która wyszła świetnie.Osobiście bardzo polecam tę skórkę, ponieważ prezentuje się bardzo okazale podczas gry.Sam używałem tego skina przez kilka lat; podobał mi się do tego stopnia.Kolejnym skinem jest eteryczny krzyżowiec.Również prezentuje się bardzo dobrze.Jego kolorem są odcienie szarego wraz z niebieskim.Cena jest nie duża wynosi ona od 2,5 zł do 80 zł.Według mnie najładniejszym skinem jest smoczy ogień.Posiada on czerwoną jakość i dlatego kosztuje od 40 zł do 340 zł.Płomień na broni wywołuje świetny efekt wizualny co czyni go ładnym skinem.Smok również wygląda świetnie; podczas gry wygląd jest jeszcze lepszy.Dziękuje za uwagę! :D