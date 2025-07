Fortnite czy csgo

Kordi228 Co bardzej lubicie

Leiwark Cs go oczywiście. Starsza gra, moim zdaniem lepsza.



AlanR100 fortnite wedug mnie lepsze ale cs go tesz spoko





Likosok Bo jedni wolą spać, a inni chlać po parkach, a my wolimy grać po nocach w Counter Strikea!



szeradi Cs go the best

snajper122133 No oczywiście że cs:go





fanatykrm Cs go sentymentalna dla mnie gierka, no ale chyba jednak fortnite

Smeakush CS:GO a jak że by innaczej ;)

EsiakYT Cs go

Kakiko CS:GO, więcej w niego gram i bradziej go lubie.

davidovskyyy oczywiscie ze csgo xD

szeradi Cs the best

ktopytal2 Super fajnie fajna gierka fortnite tez fajna gierka ale no, ffajna gierka fajna fajna nie powiem ze nie ale rowniez nie napisze ze nie , fajna bardzo super mi sie podoba serio fajne fajne mi sie podoba c' nie ? fajne fajne super, cool, super podoba mi sie moim zdaniem gra jest fajna fajna serio lubie ja podoba mi sie fajna fajna moim zdanim jest zaeeeeppbbssta xDD Nie no ale tak na serio, Fajne fajne XDDDD





KUBIX788 Cs go najlepzzy

brutus311 cs go wydaje mi się lepsza

Lukeyy Fortnite

BaxWait Cs Go Gram od 4 lat

Zenek11511 CS:GO oczywiście





OnexxxLunaxxx Oczywiście że CS:GO

Pablo321_PL Cs go

kajetan_domaszk fortnite to grqa tylko dja kubusona nie lubie go





jaku01 CS : GO



Domi52121 cs:go najlepszy



PAWELOX bubbubububububububububububuubububububu

PAWELOX fortnite to gow.no i tyle w temacie

WEBBERPL12 Fortnite to dno

Ikorini csgo better

WEBBERPL12 CsGooooo

Grodd Raczej CS GO choć kiedyś bardzo lubiłem grać w fortnite ale Epic games już go zepsuło w Sezonie 4

matieusz_dzialkowski Cs najlepsze Fortnite to kupa :joy:

Taurii Cs lepszy

jakub_kwasiborski Cs go lepszy od fortnite

lubieplack1534 Super fajnie fajna gierka fortnite tez fajna gierka ale no, ffajna gierka fajna fajna nie powiem ze nie ale rowniez nie napisze ze nie , fajna bardzo super mi sie podoba serio fajne fajne mi sie podoba c' nie ? fajne fajne super, cool, super podoba mi sie moim zdaniem gra jest fajna fajna serio lubie ja podoba mi sie fajna fajna moim zdanim jest zaeeeeppbbssta xDD Nie no ale tak na serio, Fajne fajne XDDDD



19 LIPCA 2019 13:32 808







lubieplack1534 Super fajnie fajna gierka fortnite tez fajna gierka ale no, ffajna gierka fajna fajna nie powiem ze nie ale rowniez nie napisze ze nie , fajna bardzo super mi sie podoba serio fajne fajne mi sie podoba c' nie ? fajne fajne super, cool, super podoba mi sie moim zdaniem gra jest fajna fajna serio lubie ja podoba mi sie fajna fajna moim zdanim jest zaeeeeppbbssta xDD Nie no ale tak na serio, Fajne fajne XDDDD



19 LIPCA 2019 13:32 808







dajmankox Tylko fortnite

_cChris csgo lepsze

GamekPL aaaa, dzieci fortnite się nie znają, stary dobry cs go najlepszy (poza tym w cs'ie jest lepszy tickrate, w cs go 64, a w fortnite tylko jakieś marne 20)

Trolinski Według mnie to CS jest jedną z najlepszych gier w swoim rodzaju, a Fortnut jest tylko po to by odganiać od niego i LoL'a dziesięciolatków z autyzmem

czapkownik Cs go fajne