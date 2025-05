Traffic Racer (android)-recenzja i opinia

Traffic Racer to darmowa gra na urządzenia mobilne wydana w 2012 roku.

jazda nieskończona jednokierunkowa - wszystkie samochody jadą w 1 kierunku, a my staramy się je wyprzedzać. Gra kończy się gdy gracz się rozbija.

jazda nieskończona dwukierunkowa - mamy 2 kierunki jazdy, dodatkowe punkty za jazdę i wyprzedzanie pod prąd, ale dużo bardziej wymagającą rozgrywkę. Gra kończy się gdy gracz się rozbija.

jazda na czas - jeden kierunek jazdy, nieskończona ilość żyć. Gra kończy się po 100 sekundach.

pościg policyjny - wymagany jest radiowóz, który kosztuje 350 000 dolarów. Naszym zadaniem jest ściganie i rozwalanie oznaczonych samochodów. Gra kończy się po 100 sekundach.

"Bonus na dziś" - prowadzimy karetkę, a za każde wyprzedzenie otrzymujemy 100 dolarów. Gra kończy się po 100 sekundach. Mamy możliwość włączenia sygnałów dźwiękowych, aby kierowcy ustępowali nam miejsca na jezdni.

Gra jest z pozoru bardzo prosta. Naszym zadaniem jest wyprzedzanie samochodów jadących przed nami uzyskiwanie jak najlepszego wyniku.Początkowo nasz samochód nie jest zbyt szybki, ale możemy go ulepszyć lub kupić nowy za zdobytą gotówkę.Gotówkę zarabiamy przez zdobywanie jak największej ilości punktów. Punkty są przyznawane za szybką jazdę (powyżej 100 km/h), jazdę pod prąd oraz bliskie wyprzedzenia.Jeżeli uda nam się wyprzedzić parę samochodów w odstępie nie więcej niż 3 sekund wzrasta wynagrodzenie za każde wyprzedzenie. Za wyprzedzanie pod prąd otrzymujemy największe bonusy.Aby ułatwić grę twórcy dodali funkcję klaksonu. Po jej użyciu samochody zjeżdżają z drogi na pas obok.1. TRYBY GRY.W grze do dyspozycji mamy 5 trybów gry:Osobiście najbardziej przypadła mi do gustu gra na czas.2. SAMOCHODY.W grze są 44 unikalne samochody, które możemy kupić.Nissan GT-R, Mercedes-Benz c klasa, toyota supra, Opel astra, Nissan skyline, doge challenger, Citroen DS, Bugatti Veyron, Seat leon, Lamborghini Huracan, BMW X6, chevrolet camaro, Subaru impreza, Honda Civic, Nissan 180sx, Audi s3, Peugeot 106, Fiat toureno, vaz 2107, Subaru BRZ, Proshe 911, Ferrari F355, Aston Martin.3. ULEPSZENIAW naszych samochodach ulepszać możemy prędkość, hamowanie i kierowanie. Każde następne ulepszenie jest droższe od poprzedniego.4.TRASY2 trasy są odblokowane od początku naszej zabawy:PrzedmieściaPustyniaKolejne trasy musimy kupić:Jesień (+10% zarobków)Wiosna (+15% zarobków)Miasto nocą (+40% do zarobków)Traffic Racer bardzo przypadł mi do gustu. Jest to świetna gra na nudne wieczory czy przerwy w szkole. Grafika jak na darmową grę jest zadowalająco dobra. Oceniam tę grę na 4/5 punktów.Dziękuje za przeczytanie artykułu.