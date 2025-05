World of Tanks - rezerwy osobiste.

Witam, w tym artykule zajmiemy się tematem rezerw osobistych w World of Tanks. Znajdziecie tutaj odpowiedzi na pytania takie jak: "czym są rezerwy osobiste?", "jakie typy rezerw osobistych mamy?", "jak zdobyć rezerwy osobiste?" oraz "jak ich używać?". Zachęcam do przeczytania!

Rezerwy osobiste to specjalny rodzaj materiałów eksploatacyjnych, które na pewien czas zwiększają parametry ekonomiczne w grze i działają w bitwach losowych.Aktualnie w grze do naszego użytku są cztery typy rezerw:Wszystkie rezerwy dzielą się dodatkowo na:A także różnią się od siebie czasem ich trwania.Nasze bonusy do gry możemy pozyskać na kilka sposobów, głównymi z nich są:Włączanie naszych rezerw jest banalnym procesem, ale trzeba wiedzieć kiedy włączyć taką rezerwę. Kiedy już uruchomimy którąś, nie będziemy mieli możliwości wyłączenia jej, a po wyjściu z gry czas trwania naszej rezerwy dalej będzie spadał.Aby uruchomić rezerwę wystarczy kliknąć naszą nazwę użytkownika (lewy górny róg), po czym pojawi się dla nas okienko w którym znajdziemy napis "Rezerwy Osobiste". Po kliknięciu w kwadracik ze znakiem "+", dostaniemy możliwość wyboru którejś z rezerw.W jednym czasie na naszym koncie uruchomionych może być do trzech rezerw (nie możemy uruchamiać kilku rezerw tego samego typu).Rezerwy osobiste dają nam bonusy tylko wtedy kiedy są aktywne na końcu naszej bitwy, jeżeli rezerwa wyczerpie się w trakcie trwania bitwy - niestety nie otrzymamy naszych cennych bonusów.Rezerwy osobiste pozwalają nam na szybsze wbijanie czołgów, szkolenie załogi oraz zbieranie kredytów. Działają podobnie do konta premium, z tą różnicą że są przeznaczone na krótszy czas. Wielkim plusem jest to, że mamy możliwość zdobycia ich całkiem za darmo (w całkiem sporej ilości), a jeśli mamy potrzebę ewentualnie możemy dokupić.