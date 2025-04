Metin2 Opis Klas Wojownik/Sura

- Wojownik Cialo znana rowniez jako Wojownik Body. Ta profesja dostaje 6 umiejetnosci: Aura Miecza ktora zwieksza DMG postaci, Berserk zwieksza szybkość ataku, szybkość poruszania się postaci oraz zwiększa obrażenia zadawane przez przeciwników, Szarza daje szanse na omdlenie przeciwnika, Trzystronne ciecie atakuje trzema cieciami w malym odstepie czasu, Wir miecza atakuje wszystkich graczy ktorzy sa wokol niego, Wola zycia gromadzisz wszystkie swoje siły,które następnie eksplodują i zadają poważny cios.



- Wojownik Umyslu znany jako Wojownik Mental. Ta profesja dostaje 6 umiejetnosci: Silne Cialo ktore zwieksza jego obrone dzieki czemu dostaje mniejszy DMG od przeciwnikow, Duchowe uderzenie atakuje szystkich graczy ktorzy stoja przed nim, Tapniecie atakuje wszystkich przeciwników wokół siebie, posiada szansę na omdlenie przeciwnika, Uderzenie miecza atakuje wszystkich graczy ktorzy sa przednim oraz ma szanse na omdlenie, Walniecie gwałtowne uderzenie w prostokątny obszar, Krag mieczy derzasz mieczem w podłoże, tworząc aurę, która zadaje obrażenia przeciwnikom w pobliżu.



Sura:



Postac ktora potrafi sie poslugiwac bronmi jednorecznymi Na poczatku przygody ta postacia mamy do wyboru umiejetnosci:



- Sura Bron znany jako WP. Ta profesja dostaje 6 umiejetnosci: Czarowane Ostrze dodaje nam to wiekszy DMG oraz kradnie HP przeciwnikowi, Czarowana zbroja zwiększa obronę postaci oraz posiada szansę na odbicie ciosu, Rozproszenie magii daje nam szanse na zdjecie wszystkich bufow z przeciwnika, Smoczy wir atakuje wszystkich przeciwnikow ktorzy sa obok niego, Strach zmniejsza dostawane obrazenia od przeciwnika, Uderzenie palcem atakuje jednego przeciwnika przyczym oija jego obrone.



- Sura Czarnej Magii znany jako Sura BM. Ta profesja dostaje 6 umiejetnosci: Duchowy Cios posiada szanse na spowolnienie, Mroczna ochrona zmniejsza obrazenia magiczne i zwieksza obrone postaci, Mroczne uderzenie moze zaatakowac kilka osob jezeli sa obok siebie, Mroczny kamien rzuca w przeciwnika magicznym "kamieniem" ktory zadaje duzo obrazen, Ogniste uderzenie atakuje osoby stojce obok niego i zadaje im duze obrazenia, Ognisty Duch jest to ognista kula ktora lata obok postaci atakuje wszystkich przeciwnikow ktre sa obok naszej postaci, niestety ale ta umiejetnosc zabiera nam duzo many.



EXP:



Wedlug mnie najlepsza klasa do Exp'a jest Sura WP oraz Wojownik Body. Sura WP niestety traci bardzo duzo many na swoje czary ale za to zadaje duze obrazenia mobom. Wojownik Body nie zabiera az tak wiele many jak WP ale za to zadaje mniejsze obrazenia potwora.



PvP:



Najlepsza klasa do PvP dla mnie jest Sura BM ktory zadaje gigantyczne obrazenia przeciwnikom ale tak samo jak Sura WP jego czary zjadaja bardzo duzo many. Niestety jezeli bedziemy chcieli wbic duzy level ta postacia to zajmie nam to dosc duzo czasu poniewaz sie ciezko nim expi.







