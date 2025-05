Stardew Valley - poradnik dla początkujących

Cześć! Artykuł jest poradnikiem dla początkujących w Stardew Valley.

Naszym największym wrogiem w tej grze jest czas. Ze względu na to, że płynie on bardzo szybko, musimy ułatwić poruszanie się .Pierwszym sposobem jest jak najszybsze wybudowanie stajni dla konia. Pozwala on nam poruszać się z podwojoną prędkością. Jest to najbardziej efektywny środek transportu.Można również na początku skończyć pokój z piecem w Community Centre, dzięki czemu dostaniemy dostęp do kolejki przenoszącej nas z przystanku autobusowego do kopalni, miasta lub kamieniołomu.Także opcją może być kawa. Dzięki niej możemy poruszać się trochę szybciej, a nie jest trudna do zdobycia.Najlepiej, abyśmy zakupili plecaki w jak najszybszym czasie, ponieważ jest to przydatne w późniejszej grze. Pierwszy plecak kosztuje jedynie 1,000g a daje nam kolejne 7 slotów do spożytkowania dzięki czemu nie będziemy denerwować się brakiem miejsca w ekwipunku.Z takich miejsc zawsze wypadają ciekawe rzeczy takie jak artefakty (które dostarcza się do biblioteki) bądź surowce. Nigdy nie zaszkodzi zainteresować się taką rzeczą przechodząc obok niej, jedynie potrzeba do tego motyki.Nie musimy wcale utrzymywać kontaktu z innymi NPC aby mieć u nich "serduszka". Wystarczy wręczać im lubiane przez nich rzeczy w ich urodziny i wtedy otrzymujemy prawie trzy serca w naszych relacjach. Warto mieć z nimi dobry kontakt, ponieważ czasem dostajemy od nich różne przepisy, przedmioty bądź pieniądze.Zawsze gdy rano wstajesz, zajrzyj do telewizji. Możesz dowiedzieć się jakie szczęście masz w kopalni lub jaka pogoda szykuje się na następny dzień. Dzięki temu możesz stworzyć swój harmonogram dnia i nie tracić czasu.Również poprzez, oglądanie telewizji, możesz nauczyć się różnych przepisów dzięki programowi ,,Queen of Sauce" lub otrzymać porady dotyczące np. połowu ryb (kanał ,,Living off the land").Przygotowując się na wyprawę do kopalni, weź pod uwagę zabranie ze sobą bomb. Zaoszczędzą one twoją energię i mnóstwo czasu wybuchając na dużych obszarach. Nie są one trudne do stworzenia (np. mała bomba to jedna ruda miedzi i węgiel), a przynoszą dużo zysku oszczędzając nam czas na szukanie przejścia na kolejne piętro.Bardzo wygodną rzeczą w Stardew Valley jest silos. Dzięki niemu nie musimy się martwić o jedzenie dla zwierząt. Warunkiem jednak jest to, że trzeba ścinać kosą trawę. Najlepiej więc, aby zbudować silosy zanim zdecydujemy się na zwierzęta, ponieważ gdy już wejdziemy w ich posiadanie to mamy pewność, że będziemy mieć czym je karmić.Dziękuję za przeczytanie,