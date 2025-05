War Thunder - Dawid i Goliat nadchodzą!!!

Amerykański czołg ciężkijak pewnie kojarzycie jest maszyną bardzo przyjemną w kierowaniu ze względu na bardo gruby pancerz przedni w tym też posiada bardzo obiecujące działo 120mm, które jak na 4 erę powinno być postrachem. Czołg z zewnątrz przypomina T29 oraz posiada 800km pod grubym pancerzem. Co najlepsze czołg nie będzie premium!!!Równierz maszyną, która pojawi się w gronie czołgów USA jestmimo, że jest dziełem współpracy USA i Wielkiej Brytani.Pojazd trafi do 2 ery jako czołg premium. Posiada działo kalibru 75 mm i bardzo pochyły pancerz przedni, który zniweluje pancerz grubości 50mm, który efektywnie będzie miał 100mm ponieważ jest pochylony pod 60 stopniami! Mimo wszystko pojazd będzie wyposażony jak M4więc nie będzie szybkim czołgiem.Fani Brytyjskich czołgów szykujcie się na kolejnegotym razem, który pojawi się jako jako pojazd 4 ery! Czołg jest jak każdy brytyjski. Czyli wolno jeździ, bardzo wolno do tyłu, posiada działo w tym przypadku 76,2 mm ,które sprawdza się w 3 erze czyli radochy nie ma.Brytyjskie machiny znów wracają do łask War Thundera ponieważ ma być dodany niszczyciel, który posiada działo kalibru 183 mm!Pojazd w związku z tym posiada każdą maszynę na strzał oraz jego wieża jest przebijalna przez każdą amunicję! Na dokładkę pojazd posiada podwozie z Centuriona, a sam osiąga 29 km/h. Moim zdaniem prawdziwy ślimak -wolny ale jary!Aby wesprzeć klanowiczów War Thunder dodaje ultra szybki czołg Niemiecki!!!Czołg osiąga prędkośc maksymalną 80km/h czyli lepiej niż hellcat. W dodatku o ból głowy przyprawi działo wymontowane z kanjpz o kalibrze 90 mm. Pojazd w ten sposób nie będzie miał problemów z maszynami 5 ery.Ponieważ jak zauważyliście japońskie maszyny jeszcze są pod opieką amrykańskiego p-lot czyli M42 Duster więc szybko dodany zostanie również i japoński stróż powietrza.jest bardzo podobnym pojazdem jak Gepard ponieważ posiada działka Oerlikon 35mm czyli pociski o maksymalnej penetracji 110mm oraz podwozie również mobilnego czołgu TYPE 74! Myślę, że maszyna bardzo uprzykrzy rozgrywkę pilotom.Lotnicy mogą już liczyć na kolejny amerykański szturmowiec, który jest kolejnym krokiem do samolotu A10, który jest tak bardzo chciany.Maszyna jest bardzo konkretna co potwierdził jej odpowiednik rzadki. Przenosi 4k bomb lub 14 rakiet HVAR. Również ziemskie pojazdy są zagrożone ponieważ samolot posiada 14 km i 4 w wieżyczkach!wytwórnitrafi w ręce pierwszej ery mimo to będzie to maszyna unikalna ze względu na jej wskażniki temperatury silnika zamontowane na gondoli silnika nie w kokpicie oraz jego małą postóre jak Hudsona przy czym będzie posiadał dobrze uzbrojone wieżyczki.Samolot będzie mógł maksymalnie przewieść 2 tysiące funtów bomb czyli sporo jak na szybkiego maluszka.Polecam osobiście śledzić blog deweloperski aby wiedzieć w co iść aby uniknąć kolejnego niepotrzebnego badania jeśli chcemy dojść do maszyny 5 ery. Osobiście muszę zacząć szybciej expić medy brytyjskie aby nie móc badać centuriona, który niebawem dojedzie.Pozdrawiam smateusz