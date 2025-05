Valorant - Strażnicy

Strażnicy to kluczowe postacie, które są potrzebne w drużynie. Dzisiaj przedstawię je i poruszę najważniejsze kwestie.

1. Omówienie

Strażnicy to postacie, które pełnią kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa swojemu zespołowi. Ich zadaniem jest ochrona określonych punktów na mapie oraz utrudnienie wejścia na site'a.

2. Strażnicy

Posiadają oni różne umiejętności, które pomagają w zatrzymaniu wrogiej drużyny i możliwej ich rotacji. Jednym z najważniejszych zadań strażników jest kontrolowanie dostępu do kluczowych punktów na mapie. W przypadku ataku przeciwników na punkt, strażnicy muszą szybko zareagować i zneutralizować zagrożenie. Posiadają pułapki, kamery i kule, które spowalniają. Dzięki nim są w stanie ochronić obszar przed rushem, a także ostrzec drużynę przed nadchodzącym niebezpieczeństwem.



Pierwszym strażnikiem jest Cypher. Jego umiejętności pozwalają na kontrolowanie przestrzeni i zyskiwanie informacji o ruchach przeciwników. Jego pułapki i smoke'i pozwalają na blokowanie ruchu przeciwników, a jego kamery pozwalają na podglądanie terenu. Jego ultimate pozwala zobaczyć na pewien czas lokalizacje każdego przeciwnika.



Kolejnym ważnym strażnikiem jest Killjoy. Jej ult pozwala na uwięzienie wrogów na danym terenie, co umożliwia reszcie drużyny przemieszczanie się po mapie bez obaw. Jej pierwsza umiejętność to bot alarmowy, który na ataku służy jako pilnowanie pleców. Jej druga umiejętność to działko. Pozwala na ustawienie działającej wieży, która atakuje wrogów w zasięgu. Trzecia umiejętność to granaty, czyli nanoswarmy, które atakują wrogów kiedy je zdetonujemy.



Trzecią ważną postacią z kategorii strażników jest Sage. To postać, która zajmuje się leczeniem i ochroną drużyny. Jej umiejętności pozwalają na leczenie rannych graczy, budowanie murów blokujących drogi do site'a oraz rzucenie spowolnienia. Jej pierwsza umiejętność to kula bariery, co pozwala na stworzenie muru blokującego drogi do site'a. Jej druga umiejętność to kula spowalniająca, która pozwala na spowolnienie ruchu wrogów na danym terenie. Trzecia umiejętność to lecząca kula, która pozwala na leczenie rannych graczy. Ult Sage to wskrzeszenie gracza.



Ostatnim strażnikiem, którego warto poznać jest Chamber. Co prawda większość osób uznaje go za dueliste, jedna z jego umiejętności to dodatkowy pistolet, który jest podobny do szeryfa. Posiada jeszcze teleportacje, która jednak ma bardzo mały obszar po nerfie. Jego ult to karabin snajpersski, który posiada 5 amunicji, idealnie na 5 przeciwników.





3. Podsumowanie



Podsumowując, strażnicy to postacie kluczowe dla obrony site'a. Spowalniają rushe i są bardzo pomocne w obronie. Posiadają oni różne umiejętności, przez co łatwiej jest zdobyć site'a po zaplantowaniu spike'a.