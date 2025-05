SU-100Y - War Thunder

W War Thunder istnieje pojazd, który wyróżnia się na tle innych ze względu na masywne działo i imponujący pancerz. Tym pojazdem jest SU-100Y, radziecki niszczyciel czołgów. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie tej maszynie i zbadamy jej możliwości, mocne i słabe strony.

SU-100Y, znany również jako KV-100, został opracowany przez Związek Radziecki podczas II wojny światowej. Pojazd został zaprojektowany jako prototypowy ciężki niszczyciel czołgów z potężnym działem, które mogło przebić gruby pancerz z dużych odległości. Jednak ze względu na duże zapotrzebowanie na czołgi i złożoność projektu, zbudowano tylko dwa prototypy. W czasie wojny SU-100Y służył w ograniczonym zakresie i był wykorzystywany głównie w celach propagandowych, aby pokazać możliwości technologiczne Związku Radzieckiego. Obecnie ocalały prototyp jest eksponowany w Muzeum Czołgów Kubinka w Rosji, gdzie służy jako świadectwo pomysłowości radzieckich inżynierów w czasie wojny.SU-100Y był imponującą maszyną o masie około 59 ton i długości 10,3 metra. Wyposażony był w masywne działo morskie 130 mm, które miało maksymalny zasięg 21 kilometrów i mogło przebić pancerz o grubości do 230 mm. Wysoka prędkość kagańca działa, wynosząca 890 metrów na sekundę, pozwalała mu skutecznie angażować cele na dużych dystansach z dużą dokładnością. Niszczyciel czołgów był napędzany 12-cylindrowym silnikiem Diesla, który produkował 600 koni mechanicznych i mógł rozpędzić pojazd do prędkości maksymalnej 35 kilometrów na godzinę na płaskim terenie. Na uwagę zasługiwała również ochrona przeciwpancerna SU-100Y - 75 mm pancerza czołowego i 45 mm pancerza bocznego czyniły go odpornym na ostrzał z broni strzeleckiej i większości broni przeciwpancernej.W War Thunder, SU-100Y jest potężnym niszczycielem czołgów, który dzięki swojemu potężnemu działu sprawdza się w walce na dalekie odległości. Wersja niszczyciela czołgów w grze posiada 130mm działo, które może przebić pancerz o grubości do 276mm, dzięki czemu jest w stanie z łatwością zniszczyć nawet najcięższe czołgi. Duża prędkość wylotowa działa i jego celność pozwalają na trafienie w cel z dużej odległości, co czyni go doskonałym wyborem dla graczy, którzy preferują walkę z dystansu.Ochrona pancerza niszczyciela czołgów w grze jest również imponująca, z maksymalną grubością 75 mm z przodu i 60 mm po bokach. Chociaż nie jest on odporny na ogień wroga, pancerz SU-100Y może wytrzymać trafienia większości wrogich czołgów w jego klasie bojowej. Jeśli chodzi o mobilność, wersja SU-100Y w grze jest stosunkowo wolna ze względu na swoją wagę, ale nadal może osiągnąć prędkość maksymalną 27 kilometrów na godzinę na płaskim terenie. Ogólnie rzecz biorąc, SU-100Y to doskonały wybór dla graczy, którzy wolą atakować wrogów z dystansu i zadawać im ogromne obrażenia.Podsumowując, SU-100Y to radziecki niszczyciel czołgów, który został opracowany podczas II wojny światowej jako prototyp ciężkiego niszczyciela czołgów z potężnym działem, które mogło przebić gruby pancerz z dużej odległości. Chociaż zbudowano tylko dwa prototypy, ocalały pojazd jest wystawiony w Muzeum Czołgów Kubinka w Rosji jako świadectwo radzieckiej pomysłowości. W War Thunder SU-100Y jest potężnym niszczycielem czołgów, który dzięki potężnemu działku 130 mm sprawdza się w walce na dalekie odległości. Jego imponująca ochrona przeciwpancerna i celność sprawiają, że jest on doskonałym wyborem dla graczy, którzy wolą prowadzić działania z daleka, i do dziś pozostaje ulubieńcem wielu graczy.