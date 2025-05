Scrap mechanic survival! - aktualizacja

Cześć. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o trybie survival w grze Scrap mechanic. Opowiem też co niosła za sobą aktualizacja wprowadzająca nowy tryb rozgrywki. Zaczynajmy.

Axolot Games zawsze potwierdza, że cały czas pracuje nad grą. Zdziwić może nas, jednak że do gry sandbox zostanie dodany tryb survival. W całej swojej obserwacji gier nigdy nie spotkałem się z takim wydarzeniem. Publikacja aktualizacji, wprowadzającej ten tryb do gry, miała miejsce niedawno. Pomysł ten bardzo zaskoczył fanów gry, lecz czy okaże się strzałem w punkt. Czy scrap mechanic może być grą survival. Przekonajmy się.Jak w wielu grach survivalowych na początku pojawiamy się w miejscu katastrofy. Nie wiemy co się stało oraz gdzie jesteśmy. Świat wygląda na opuszczony. Naszym celem jest przetrwanie. Błąkanie się po pięknym świecie i prowadzenie mobilnego trybu życia jest jednym z ciekawszych sposobów rozgrywki. Fani gry na pewno ucieszyli się z faktu, że tworzenie pojazdów też jest w tym trybie. Z własnoręcznie zebranych materiałów można zbudować naprawdę genialne rzeczy. Dodano też mechanizm craftingu. Jednak co z naszym bezpieczeństwem? Musimy się zmagać z dziwacznymi robotami, które opanowały cały ten świat. Nie są one może zbyt przyjazne, lecz nie są też bardzo trudne do pokonania. Jak widać twórcy mieli dobry plan jak to wszystko miało wyglądać. Jednak czy musimy podróżować w pojedynkę? Studio Axolot Games wprowadziło też tryb mulitplayer do trybu survival. Gra z przyjaciółmi jest zawsze ciekawsza od gry w pojedynkę. Szczególnie, że mamy co eksplorować.Z racji tego, że twórcy stworzyli nowy tryb, musieli też stworzyć nową mapę. Z tego co wiem jest ona naprawdę duża. Cała mapa usiana jest różnymi budynkami, których nie warto pomijać. Można w nich zebrać ciekawe przedmioty do stworzenia ciekawych pojazdów. Na mapie są też punkty, gdzie możemy budować roboty, które będą nam pomagać. Całość mapy wywarła na mnie spore wrażenie. Wszystko zostało ukończone tak, aby wyglądało na miejsce opuszczone.Jak w każdej grze typu survival naszym celem jest utrzymanie siebie przy życiu. Twórcy dodali pasek, który wskazuje nam poziom głodu i nawodnienia organizmu. Co więcej możemy zbierać drewno i kamień, które trafiają do naszego ekwipunku jako bloki do budowy pojazdów czy różnych budowli. Ważnym elementem w przetrwaniu jest też uprawa roli oraz budowanie pojazdów. Dzięki tym rzeczom możemy poradzić sobie w trudnym świecie zbuntowanych robotów.Moim zdaniem oprawa graficzna zmieniła się od trybu sandbox. Z racji tego, że dodano kilka nowych elementów, twórcy musieli stworzyć kilka nowych animacji. Dodano nowe shadery oraz renderowanie zostało zmienione. Osobiście polecam rozgrywkę na poziome grafiki wysokim z racji tego, że gra nie jest za bardzo wymagająca. Całość prezentuje się bardzo dobrze.Gracze mogli doczekać się zmiany swojej postaci w scrap mechanic. Od teraz każdy może się wyróżnić. Do naszego użytku weszły też nowe bronie w trybie survival. Jak w każdej aktualizacji naprawiono też niektóre dotychczasowe błędy i bagi.Według mnie tryb jest warty uwagi. Jest to dopiero początek, więc nie warto krytykować tego trybu na start. Twórcy wpadli na świetny pomysł z stworzeniem nowego trybu do scrap mechanic. Jest to bardzo dobre urozmaicenie gry. Od tej pory nie musimy tylko budować; od teraz też możemy walczyć o przetrwanie. Mam nadzieję, że artykuł się spodobał. Do zobaczenia.