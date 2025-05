Dead by Daylight - Descend Beyond dlc.

Hej, dzisiaj przedstawiam wam nowy artykuł dotyczący dodatku do gry Dead by Daylight. Descend Beyond po raz pierwszy ukazał się 8 września 2020 roku i jest dostępny w cenie 25,49 złotych w sklepie Steam. Rozszerzenie zawiera nowego zabójcę, jak i również dodatkowego ocalałego, poniżej omówię wam obie postacie w skrócie.

Zapraszam, miłego czytania :)

Dodatkowy ocalały

wizjoner- widzimy aury wszystkich generatorów w promieniu 32 metrów od nas. Po naprawie generatora umiejętność odnawia się o 20 sekund. U innych ocalałych można ją odblokować po osiągnięciu 30 poziomu w indywidualnej krwistej sieci. desperacki krok- dostajemy prędkość do leczenia za każdego zranionego ocalałego lub powieszonego na haku o 12 % do maksymalnie 48%. Umiejętność odblokujemy u innych ocalałych gdy zdobędziemy 35 poziom w indywidualnej krwistej sieci. trwałość przede wszystkim- raz na całą rozgrywkę możemy odnowić wyczerpany przedmiot poprzez wejście do szafki na 10 sekund o 50%. Po zdobyciu poziomu 40 w indywidualnej krwistej sieci.

Nowy zabójca

uścisk smoka- po kopnięciu generatora każdy ocalały który dotnie go przez 30 sekund krzyknie i dostanie efekt narażony na 60 sekund. Umiejętność uaktywnia się po minucie od jej użycia, u innych zabójców można ją odblokować poprzez osiągnięcie poziomu 30 w indywidualnej krwistej sieci. klątwa: łaska krwi- po trafieniu ocalałego wszystkie palety w promieniu 16 metrów są blokowane na czas 15 sekund. U innych morderców można ją odblokować po osiągnięciu poziomu 35. klątwa: nieumarły- zniszczenie jakiejkolwiek klątwy przenosi ją na inny totem (1 raz na mecz). Dodatkowo widzimy aury wszystkich ocalałych w odległości 4 metrów od totemów. Po osiągnięciu poziomu 40 w indywidualnej można ja odblokować u innych zabójców.

Feliks Richter to nowa postać którą uzyskujemy po zakupie tego zestawu.Nasz bohater ma bardzo znaną i bogatą rodzinę. Każdy z rodziny jest kimś znanym, jego rodzice podróżują po całym świecie. Dzięki tym wyprawom Feliks nauczył się nowych języków, ale także poznał kulturę, wierzenia rozmaitych krajów. Pewnego dnia postanowił że będzie budować budynki o jakich każdy marzy. W wieku 23 lat zdobywa wiele nagród za swoje czyny, jednak Richter myśli że zawdzięcza je dzięki szczęściu i różnym znajomościom rodziny. Feliks nie był za bardzo towarzyski, w wolnym czasie siedział w bibliotece i czytał książki. Po pewnym czasie znalazł sobie czwórkę przyjaciół którzy też nie pasowali do otoczenia normalnych dzieci. W wolnym czasie badali różne runy, amulety, hieroglify, jednak pewnego dnia sprawy przyjęły zły obrót. Podczas jednego z badań natrafili na dziwne drzwi, później pomieszczeni zaczęła zalewać ciemna mgła. Na pomoc przybyli ich rodzice, jednak zniknęli oni wraz z ciemnym pyłem. Feliks i jego przyjaciele badali to zjawisko do tego czasu aż każdy z nich poszedł własną ścieżką kariery. W późniejszych czasach poznał dziewczynę w której się zakochał, mieli mieć dziecko. Podczas ostatniego projektu nasz bohater zauważył ojca, po pewnym czasie ojciec wracał w głąb mgły, nasza postać poszła za nim. Nikt więcej ich nie widział. Umiejętności przyswajalne to:Po zakupie tego dodatku dostajemy nowego zabójcę jakim jest blight.Talbot Grimes był chemikiem, który dzięki swoim ambicjom wzniósł się na wyżyny. Pewnego dnia zatruł się kwiatkiem, długo chorował. Po wyzdrowieniu ogarnęła go fascynacja jak taki kwiatek mógł na niego wpłynąć. Wspinał się na wyżyny i pewnego dnia odkrył substancję która zwiększała tępo pracy pracownika. Został za to odkrycie nagrodzony w postaci własnego laboratorium pod jednym z więzień. Jego nowo odkryte antidotum zostało źle odebrane przez innych i nasz bohater został przez nich porwany i pozostawiony w dziurze pełnej much. Zasłabł tam od tych stworzeń, lecz uratowała go staruszka. Każdy oddech sprawiał mu ból. Poszerzał dalej swoje obsesyjne badania, w końcu zaczął sam eksperymentować na sobie co kompletnie go zmieniło. Jego umiejętności unikalne to:- wzrost: średni,- zasięg terroru: 32 metry,- prędkość poruszania się: 4,6 m/s,- poziom trudności: trudny.Skażenie zarazy- po wciśnięciu prawego przycisku myszy możemy biec przed siebie z zwiększoną prędkością. Mamy ograniczone pole ruchu, ale za to możemy odbijać się od ścian maksymalnie 5 razy. Zabójca posiada charakterystyczny dźwięk gdy korzysta ze swojej mocy.To na tyle jeśli chodzi o ten artykuł, mam nadzieję że się podobał. Do zobaczenia w kolejnym artykule :)