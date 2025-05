Chi-Nu II - War Thunder

Chi-Nu II to japoński niszczyciel czołgów, który został wprowadzony w War Thunder podczas aktualizacji 1.81. Pojazd jest wariantem premium czołgu Chi-Nu i jest znany z długiego działa 75 mm, które może zadać znaczne obrażenia wrogim pojazdom. W tym artykule poznamy różne cechy i właściwości Chi-Nu II, w tym jego historię, projekt, osiągi i strategie rozgrywki.











Historia

Chi-Nu II był niszczycielem czołgów opracowanym przez Japonię podczas II wojny światowej w odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony czołgów alianckich. Został oparty na podwoziu czołgu Chi-Ha, który był najczęściej używanym przez armię japońską w czasie wojny czołgiem średnim. Chi-Nu II był uzbrojony w działo czołgowe Typ 5 75 mm, które było najpotężniejszym działem używanym wówczas przez armię japońską. Pojazd został zaprojektowany w celu zapewnienia wsparcia ogniowego na duże odległości dla jednostek japońskiej piechoty oraz przeciwdziałania alianckim czołgom, które stawały się coraz bardziej powszechne na polu walki. Jednak przed zakończeniem wojny wyprodukowano tylko niewielką liczbę czołgów Chi-Nu II i nigdy nie widziały one walki.





Specyfikacja Techniczna

Niszczyciel czołgów Chi-Nu II miał długość 5,5 metra, szerokość 2,33 metra i wysokość 2,38 metra. Ważył 16,6 tony i był napędzany 6-cylindrowym silnikiem Diesla Mitsubishi Type 97, który mógł wyprodukować 170 koni mechanicznych i rozpędzić pojazd do prędkości maksymalnej 38 km/h. Niszczyciel czołgów miał pięcioosobową załogę, w skład której wchodzili: kierowca, dowódca, działonowy, ładowniczy i radiooperator.

Najbardziej godną uwagi cechą Chi-Nu II było działo czołgowe typu 5 75 mm, które miało prędkość pyska 740 m/s i zasięg do 8 km. Działo mogło wystrzeliwać różne rodzaje amunicji, w tym pociski przeciwpancerne, wysokowybuchowe i dymne. Niszczyciel czołgów posiadał również dwa karabiny maszynowe 7,7 mm, jeden zamontowany na wieżyczce i jeden w kadłubie. Pojazd miał maksymalną grubość pancerza 50 mm z przodu kadłuba i wieżyczki, co czyniło go podatnym na atak wrogich czołgów i broni przeciwpancernej.

W Grze

W grze Chi-Nu II to niszczyciel czołgów klasy premium dostępny dla japońskich sił lądowych w War Thunder. Głównym uzbrojeniem pojazdu jest działo czołgowe Typ 5 75 mm, które może przebić do 150 mm pancerza z bliskiej odległości. Czas przeładowania działa wynosi około 7 sekund i może ono strzelać różnymi rodzajami amunicji, w tym pociskami przeciwpancernymi, wysokowybuchowymi i dymnymi.

Niszczyciel czołgów ma maksymalną prędkość 38 km/h i dobrą mobilność, dzięki czemu nadaje się do manewrów oskrzydlających i taktyki hit-and-run. Pancerz pojazdu jest jednak stosunkowo cienki i może być łatwo przebity przez większość czołgów z jego przedziału battle rating. Dlatego też należy wykorzystać doskonałe działo i mobilność Chi-Nu II i atakować wrogów z bezpiecznej odległości.

Ogólnie rzecz biorąc, Chi-Nu II to wszechstronny i potężny niszczyciel czołgów, który może wyrządzić znaczne szkody wrogim pojazdom. Jego historyczne znaczenie i unikalny design sprawiają, że jest on popularnym wyborem wśród graczy War Thunder, którzy lubią wykorzystywać japońskie siły naziemne w swoich strategiach gry.





Podsumowanie

Chi-Nu II to japoński niszczyciel czołgów, który został opracowany podczas II wojny światowej jako odpowiedź na rosnące zagrożenie ze strony alianckich czołgów. Głównym uzbrojeniem pojazdu było działo czołgowe Typ 5 75 mm, które miało prędkość pyska 740 m/s i zasięg do 8 km. W grze War Thunder, Chi-Nu II jest niszczycielem czołgów premium dostępnym dla japońskich sił lądowych. Ma maksymalną prędkość 38 km/h i dobrą mobilność, ale jego pancerz jest stosunkowo cienki i może być łatwo przebity przez większość czołgów z jego zakresu battle rating. Ogólnie rzecz biorąc, Chi-Nu II jest wszechstronnym i potężnym pojazdem, który może wyrządzić znaczne szkody pojazdom wroga i jest popularnym wyborem wśród graczy War Thunder, którzy lubią wykorzystywać japońskie siły naziemne w swoich strategiach gry.