Grepolisで神の恩恵を勝ち取ろう！ Tribal Wars、Forge of Empires、The Westなどの壮大なゲームを担当しているInnoGamesが開発し公開している無料のブラウザ戦略ゲームで、古代ギリシャを征服しよう。

剣士、Hoplites、または射手のような一般的なユニットや、サイクロプス、ミノタウルス、ペガサス、あるいはヒドラのようなギリシャ神話からでてきたクリーチャーを使って自分自身の軍隊を作りましょう！あなたが崇拝したい神、または女神を選んで、強力な呪文を使用させましょう。ゼウスは稲妻であなたを助け、アテナはあなたの軍隊に力を与え、ハデスはあなたの敵に病気や苦しみを与えます。あなたの都市を拡張し、技術を向上させるための研究を行い、敵とあなたの同盟国にあなたの本当の力を見せましょう！最初から戦略を選択する必要があります。島全体を征服したいですか、それとも近隣のプレイヤーたちと仲良くしたいですか？あなたが生産する資源を貿易し、ポリスの経済を成長させましょう！

古代ギリシャの都市は、文化無しでは成り立ちません。だからこそ、オリンピックを企画し、街のお祭りを開催し、市民を楽しませる劇場を建設する必要があります。プレイヤーのコミュニティーや４人のアドバイザーはあなたが決定を下すとき必ず助けてくれます。今すぐに古代の神話が現実の場所であるGrepolisに参加しましょう！