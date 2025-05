Aiuto?

Chiamatemi_Colo Fare domande, chiedere aiuto ad altri utenti e imparare a usare Gamehag.

Chiamatemi_Colo Sono nuovo su Gamehag. Sto usando l'app Android. Qualcuno sa come si fa ad inserire un codice amico?

PREDATORE2005 ho un problema: se provo a riscattare un codice mi dice "Il tuo account deve essere verificato con una mail. Se non hai ricevuto nessuna informazione INVIA UNA MAIL DI ATTIVAZIONE"" cosa devo fare??





PREDATORE2005 no niente ho risolto





ShownScia Ragazzi ho un problema, nonostante segua alla perfezione un contratto, non mi da le gemme

TheLucky non riesco ad accedere ad alcuni giochi presenti sul sito, perchè?

Chiamatemi_Colo La stessa cosa succede anche a me e non riesco a capire. Sapete aiutarci?

danesemattia o ragazzi per sbaglio ho sbagliato a scrivere la mia mail . come faccio a cambiarla?





AlexTosi Qualcuno sa dirmi a cosa servono i livelli e i team ?

Smido Io vorrei avere piu pa



lorenzo14 non ti posso aiutare





Claudio69 Si possono inserire più codici oppure dopo averne inserito uno, non funzionano più gli altri codici ?





Claudio69 Oltre alla domanda che ho fatto in precedenza...volevo chiedere se le rune attive durano all'infinito o si consumano dopo un tot di gemme guadagnate. Grazie

AntoDipp Ciao raga,I CODICI NON SI POSSONO METTERE PIù DI UNA VOLTA



AntoDipp I codici scadono dopo 1 o 3 utilizzi:cry:



dariogamer04 a me non funziona il contratto di lords mobile anche se l'ho eseguito alla perfezione perchè?? help me plese ho bisogno di gemme per minecraft

TheProGamer889 come mai non mi fa riscattare il codice dicendo che mi servono 200 gemme





GDD7 Ci sono problemi con i contratti dell'applicazione, sopratutto con lords mobile, vi consiglio di fare gli altri contratti che ci sono e non di fare i giochi perché non vi da niente se no, perdete tempo inutilmente.

Simone2000 Un modo veloce per arrivare alle cosiddette 200gemme

Leggy @Claudio Se leggi la descrizione delle rune, c'è scritto che garantiscono il bonus per 7 giorni.

Sciamp i contratti non danno i premi





Sciamp purtroppo





andrea_verdiani come funzionano le rune??

Briga87 Eskere

ElMojito grazie

Gabri112 come mettere STEAM URL DI SCAMBIO????????????:worried:

creepercraft63 be semplicemente devi mettere la cd-key:thumbsup::penguin::flag_it:

Gabri112 e dove si trova





kaaatia ultimooooooooo

kaaatia funzionaaaaaa

Fermin89 come si fa a progredire di livello?

Tr3Ban raga scusate ho un problema non mi invia lo screenshot consigli?

MaicBasosky Funzionaaaaa

Fermin89 giocare a certi giochi è aquanto snervarte e scocciante ci mette una marea di tempo e a volte neanche ti danno pietre

ElMojito mi aiutate a capire come si usa?

7Mirco Che gioco mi consigliate per fare velocemente gemme???

HiroakiSuzuky è facile inserire un codice amico...

basta che vai su "mostra piu" e scorri in basso

troverai il tuo reffereal code



Lorenzo1997 A me i contratti non danno punti

MarcoMon05 ragazzi per favore mi potreste spiegare cosa sono i contratti per favore??? GRAZIE MILLE (Non sono a pagamento giusto?)