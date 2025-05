Qual è il miglior modo per farmare gemme?

davicava I migliori modi per farmare gemme!

Si sa, chi usa gamehag vuole sfruttare la fantastica opportunità di giocare o addirittura comprare, si può dire, gratuitamente i giochi dei suoi sgni. per fare questo si ha bisogno di gemme. Come si farmano, come si ottengono velocemente e senza perdite di tempo?

Bene, ci sono vari modi per guadagnare gemme: il primo e il più comune è quello di giocare, provando a eseguire le missioni date, determinati videogiochi. Non c'è nessun male in questo, contando il fatto che si rischia di trovare anche un gioco che può piacere e che può rimanere ne proprio albo videoludico anche dopo aver ricevuto la ricompensa, ma molte persone non hanno tanto tempo per scaricare un videogioco e giocarci per determinato tempo o per raggiungere per esempio il rango richiesto per ottenere le gemme. Il mio consiglio è questo: in un fine settimana si può riuscire a completare una missione per un totale di quasi mille gemme, il che permette un videogioco usando le pietre dell'anima. Se invece si preferisce un metodo più conforme alla routine di tutti i giorni, i minigiochi sono l'ideale: ogni giorno si può guadagnare fino a 40 gemme, arrivando a comprare un gioco in seguito.

Gli altri metodi verranno passati in rassegna velocemente:



Articoli e discussioni del forum:



Utili ma dispendiosi in termini di tempo: nonostante questo hanno un grande potenziale per quanto riguarda le gemme. Necessaria una certa abilità





Codici, invito amici e video:



Queste funzionalità sono più dispendiose per tempo e sono le meno utilizzate per il farming di PA. Per i codici bisogna avere un referente o un sito da dove trovarli.





FATE DOMANDE NEI COMMENTI PER SAPERNE DI PIù SU QUALSIASI ARGOMENTO INERENTE

jack98 buon pomeriggio

dark630 per i codici tramite i referenti come si fa ad averne piu di uno?

bianca_bya 5 OCTOBER 2017 11:25

I migliori modi per farmare gemme!

Si sa, chi usa gamehag vuole sfruttare la fantastica opportunità di giocare o addirittura comprare, si può dire, gratuitamente i giochi dei suoi sgni. per fare questo si ha bisogno di gemme. Come si farmano, come si ottengono velocemente e senza perdite di tempo?

Bene, ci sono vari modi per guadagnare gemme: il primo e il più comune è quello di giocare, provando a eseguire le missioni date, determinati videogiochi. Non c'è nessun male in questo, contando il fatto che si rischia di trovare anche un gioco che può piacere e che può rimanere ne proprio albo videoludico anche dopo aver ricevuto la ricompensa, ma molte persone non hanno tanto tempo per scaricare un videogioco e giocarci per determinato tempo o per raggiungere per esempio il rango richiesto per ottenere le gemme. Il mio consiglio è questo: in un fine settimana si può riuscire a completare una missione per un totale di quasi mille gemme, il che permette un videogioco usando le pietre dell'anima. Se invece si preferisce un metodo più conforme alla routine di tutti i giorni, i minigiochi sono l'ideale: ogni giorno si può guadagnare fino a 40 gemme, arrivando a comprare un gioco in seguito.

Gli altri metodi verranno passati in rassegna velocemente:



Articoli e discussioni del forum:

theEnrico io ho completato un'obbiettivo di un minigiocoma non mi da le gemme come posso fare?

chiedo a voi perchè io sono inepsertosu queste cose.

vi prego aitatemi.

grazie.

Adolf90 Prova a chiedere a Misty, è molto disponibile!

Rudonzolo03 ma misty è un programma o una persona reale?





jack98 buon giorno..

dark630 io vorrei sapere perche tutti i giochi a cui giioco o non vanno oppure non mi danno le gemme ed è una cosa he mi fa innervosire visto che per fare un singolo obbbiettivo chi metti tanti giorni e quando non ti da legemme capisci che hai buttato giorni della tua vita

jack98 buon pomeriggio..

Asamas1991 come faccio a guadagnare 1000 gemme in una settimana?

Miky0494 ma misty nemmeno risponde ahah

Froz3n Bella a tutti ragazzi, questo articolo è bellissimo perché un gatto viveva in.

jack98 buon giorno..

Asamas1991 nessuna risposta su come guadagnare 1000 gemme in una settimana ok

jack98 buon giorno..

GhostIvn Dove si trovano i refeall code? Perchè sono nuovo e non ne ho avuto nessuno da chi mi ha invitato

Zanzo Molto utile ed esaustivo

vincenzo_accurso tramite i codici

Sciamp *** CE ZANZOOOOOOO

ciabattaro per farmare gemme bisogna bisogna andare su "acquista di più" e fare quello che vi dice





DoctorWh0 Vi consiglio di fare i giochi tipo final fantasy xv,in 4-5 giorni fate 1500 pietre

Peuzz Giorno a tutti io ho completato alcuni contratti che mi davano gemme facendo degli obbjettivi io ho scaricato il gioco e l'ho fatto poi sono tornato su gamehag ma non mi da le gemme cosa devo fare per riceverle qualcuno mi puo aiutare per piacere





Rub3n01 Davvero un bell' articolo e per lo più ben fatto

LilliLollo Molto utile.

gabriel_de_crescenzo qualcuno di voi a già preso qualche gioco



Sada00 molto utile

Merendero Grazie molto utile

Oznerol23 g5azie!





HegManga Raga ma voi state riuscendo a prendere gemme che non provengano da minigiochi e login giornalieri?



Froz3n A me piacerebbe vedere più offerte che si potessero compiere anche da telefono,tipo quella di ffxv

dangce vorrei saperlo anche io

Alexplanetario fare gli articoli





GDD7 Bell'articolo, davvero interessante.

Per fare mille gemme in una settimana bisogna fare gli articoli o giochi che te ne danno 1000.





GDD7 Oppure se raggiungi il primo grado allora te ne da mille se riesci a stare primo.





ArlenMagic anche io vorrei saperlo





damian_lopatowski Bell' articolo :)

ILBuon Bene bene





Flame574 Ciao