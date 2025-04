World of Tanks est un jeu MMO en ligne permettant à mener des grandes batailles des chars. L’aspect primordial du jeu est la capacité de coopérer, car la victoire ne dépend pas juste de nous, mais de tout un groupe des chars alliés! Ce n’est pas juste un jeu de tir, mais aussi un jeu de stratégie pendant laquelle le joueur aura pour but de faire preuve de ses compétences du tacticien. Des effets visuels spectaculaires et un graphisme soigné mettent instantanément le joueur dans un monde de guerre, où la connaissance de la mécanique du char est un élément vital à la victoire. Après chaque bataille, on acquiert une possibilité d’améliorer son char et les concepteurs du jeu ont fait de sorte, que le choix de l’équipement ne soit pas restreint. C’est une production intéressante pour les fans des jeux de ce genre. Le joueur a une occasion de conquérir des nouvelles provinces et terrains. Il est forcé à prendre des décisions rapides et tactiques, qui vont bénéficier à toute la formation! Ce jeu intéressera certainement les fans des jeux de guerre et des jeux purement stratégiques basés sur une coopération pure.