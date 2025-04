World of Tanks é um jogo online MMO que permite aos jogadores participar nas batalhas de tanques enormes. Um aspeto muito importante do jogo é a habilidade de cooperação já que a vitória não depende só de ti, mas também de todo o grupo de tanques aliados!

Não é simplesmente um típico shooter, mas um jogo de estratégia onde o jogador deve demonstrar seu sentido tático. Possui uns efeitos visuais espetaculares e uns gráficos polidos que transferem o jogado no instante ao mundo da guerra, onde a familiaridade com a mecánica do tanque é um componente crítico para alcançar a vitória.

Com cada batalha podemos atualizar o nosso próprio tanque e os programadores asseguraram que não há um equipamento limitado.

É uma opção interessante para os fãs desta classe de jogos. O jogador pode conquistar as provincias no mapa e cada vez mais regiões novas. Ele está obrigado a tomar decisões rápidas e táticas, que poderiam ter um impácto positivo na toda a formação!

Este jogo seguramente vai atrair os fãs dos jogos de guerra e de estratégia baseada na cooperação.