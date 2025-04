Rejoignez les arènes intergalactiques de Games of Glory, une toute nouvelle Shooter MobA créée par une équipe française de Lightbulb Crew. Choisissez parmi une quinzaine de personnages avec des capacités uniques. Invitez vos amis pour jouer ensemble et faites face à vos ennemis sur deux cartes différentes avec deux modes de jeu.



Combattez dans des batailles 4c4 sur l'arène d'Arkashan, controlez des points et ne laissez pas vos adversaires à les récupérer pour enfin détruire la base des ennemis ! Si cela n'est pas assez pour vous, vous pouvez toujours rejoindre Svandia ! Une arène 3c3 où un joueur au hasard est désigné comme la Superstar - éliminez la Superstar des ennemis pour gagner une partie !



Faites preuve d'un esprit tactique en choisissant l'ensemble d'équipement idéal parmi 50 armes différentes comme une sniper, fusil tactique, arme de mêlée et bien plus ! Et tout cela accompagné du graphisme moderne et coloré.



Alors, êtes-vous chaud pour une bataille ? Rejoignez Games of Glory dès maintenant !