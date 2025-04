Entra nas arenas intergaláticas de Games of Glory, um novo Shooter MobA, criado por a equipa francês de Lightbulb Crew. Escolhe entre mais de uma dúzia de personagens diferentes com as habilidades únicas. Convida os teus amigos a jogar juntos, enfrentando os vossos inimigos nos mapas diferentes e nos dois modos de jogo.



Luta nas batalhas de 4v4 no Arkashan Arena, controla os pontos e não deixes que os teus adversários os recapturem. O objetivo é destruir seu núcleo de energía. E se isso não é suficiente, podes te unir a Svandia! Uma arena 3v3, onde o jogador aleatório da cada equipa é designado como Superestrela, destrui a Superestrela dos inimigos para ganhar uma ronda!



Mostra o teu sentido tático e escolhe o equipamento ideal entre mais do que 50 armas diferentes, como, por ex.: franco-atiradores, metralhadora, armas corpo a corpo e muito mais! Tudo isso acompanhado por uns magníficos e coloridos gráficos.



Então, estás pronto para a batalha? Junta-te a Games of Glory hoje!