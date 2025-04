Salta a las arenas intergalácticas de Games of Glory, un nuevo Shooter MobA creado por el equipo francés de Lightbulb Crew. Elige entre más de una docena de personajes diferentes con habilidades únicas. Invita a tus amigos a jugar y juntos, enfrentad a vuestros enemigos en dos mapas diferentes y dos modos de juego.



Lucha en batallas de 4v4 en el Arkashan Arena, toma los puntos de control y no permitas que tus oponentes los recapturen con el objetivo de destruir en última instancia su núcleo de energía. ¡Y si esto no es suficiente, siempre puedes unirte a Svandia! Una arena 3v3 donde un jugador al azar de cada equipo es designado como Superestrella, destruye a la superestrella enemiga para ganar una ronda!



¡Ponte a prueba a como un gran táctico al elegir un set ideal de equipos con más de 50 armas diferentes como francotiradores, rifles tácticos, armas cuerpo a cuerpo y mucho más! Todo esto acompañado de unos decentes y coloridos gráficos.



Entonces, ¿estás listo para la batalla? ¡Únete a Games of Glory hoy!