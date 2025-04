Unisciti alle arene intergalattiche di Games of Glory, un nuovissimo Shooter MobA creato da un team francese Lightbulb Crew. Scegli tra una dozzina di personaggi diversi con abilità uniche. Invita i tuoi amici, e insieme, affrontate i vostri nemici su due mappe diverse e due modalità di gioco.

Combatti nelle battaglie 4v4 dell'Arkashan Arena, controlla punti, non lasciare che i tuoi avversari li riprendano per poter distruggere il loro nucleo energetico. Se non ne hai abbastanza, puoi sempre unirti alla Svandia’s Foundry! Un'arena 3v3 in cui un giocatore di ogni squadra è designato come Superstar - distruggi la Superstar nemica per vincere un round!

Mettiti alla prova come un grande stratega scegliendo un equipaggiamento ideale tra 50 diverse armi come cecchino, mitragliatrici, armi da mischia e molte altre! Tutto questo è accompagnato da una grafica colorata.

Allora, sei pronto per la battaglia? Unisciti a Games of Glory oggi!