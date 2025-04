Cabals : Card Blitz est un jeu de cartes à collectionner créé par le studio Kyy Games. Si vous aimez bien les jeux de cartes, mais n'êtes pas trop en forme pour des duels en temps réel, alors Cabals : Card Blitz a été fait spécialement pour vous !



Construisez votre deck avec des cartes uniques et prouvez leur utilité dans des batailles rapides de 30 seconcodes contre une IA. Vous devez rien faire, pas besoin de penser sur votre prochain mouvement - c'est pour ça que le mode JcJ n'a pas besoin de présence de votre adversaire - juste son deck et celui que vous utilisez.

Explorez le monde de Aea à travers une grande carte PvE et choisissez le chemin à partir duquel vous voulez procéder. Même si les combats sont tout à fait automatiques, vous devez toujours choisir les cartes avec lesquels vous vaincrez vos ennemis. Sélectionnez une combinaison appropriée en ayant l'oeil sur leurs habilités uniques ainsi que leur puissance. Si vous avez besoin plus de cartes, vous pouvez toujours en acheter plus dans des paquets ou forger des nouvelles unités bien plus puissantes.

Jouez à Cabals : Card Blitz maintenant et sauvez Aea !