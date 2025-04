Cabals: Card Blitz es un juego de cartas coleccionable automatizado desarrollado por el estudio Kyy Games. Si te gustan los juegos de cartas, pero no estás demasiado convencido de los duelos en tiempo real, ¡entonces Cabals: Card Blitz ha sido hecho especialmente para ti!



Construye tus propias barajas con cartas únicas y demuestra su utilidad en rápidas batallas de 30 segundos contra la IA. No tienes que hacer nada, no es necesario pensar en tu próximo movimiento - eso es por lo que el modo PVP no necesita la presencia de tu oponente - sólo su baraja y con el que estás jugando.



Explora el mundo de Aea a través de un gran mapa PvE y elige el camino por el que quieres avanzar. A pesar de que los combates son completamente automáticos, todavía tienes que elegir las cartas que usarás para vencer a los enemigos. Selecciona la combinación adecuada basadas en sus habilidades y poderes únicos. Y si necesitas más, todavía puedes comprarlas en packs de cartas o forjar nuevas y más potentes unidades.



¡Juega a Cabals: Card Blitz ahora y salva Aea!