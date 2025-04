Cabals: Card Blitz è un gioco automatizzato di carte sviluppato dallo studio Kyy Games. Se ti piacciono i giochi di carte ma non ti convincono i duelli in tempo reale, Cabals: Card Blitz è stato creato apposta per te!

Costruisci il tuo deck con le carte uniche e mettiti alla prova nelle veloci battaglie di 30 secondi contro gli AI. Non bisogna fare niente, non bisogna ponderare la prossima mossa - per questo la modalità PvP non richiede la presenza del tuo avversario - bastano i vostri deck.

Esplora il mondo di Aea attraversando una grande mappa PvE e scegli la tua strada. Nonostante i combattimenti siano completamente automatizzati, sei tu a scegliere le carte con cui vuoi lottare contro i tuoi nemici ed a creare un mazzo invincibile la cui potenza si basa sulle loro abilità. E se ti servono più carte, puoi sempre procurartene alcune comprando un pacchetto. Oppure con le carte che già possiedi forgia le nuove unità ancora più potenti.



Gioca ora a Cabals: Card Blitz e salva Aea!