Cabals: Card Blitz

Cabals: Card Game é um jogo automatizado de cartas coleccionáveis desenvolvido por Kyy Games Studio. Se gostes os jogos de cartas, mas não estás demasiado convencido dos duelos no tempor real, então Cabals: Card Game foi feito especialmente para ti!



Construi os teus próprios baralhos com as cartas únicas e mostra tua utilidade nas batalhas rápidas de 30 segundos contra a IA(Inteligência Artificial). Não tens que fazer nada, não é preciso de pensar em cada próximo movimento - porque o modo PVP não precisa da preseça do teu adversário - só um baralho dele e um teu com qual estás a jogar.



Explora o mundo de Aea através dum grande mapa PvE e escolhe o caminho pelo qual queres avançar. Apesar de que os combates são completamente automáticos, ainda tens que escolher as cartas que vais usar para vencer os inimigos. Selecciona a combinação adequada, baseada nas habilidades e nos poderes únicos destas cartas. E se precisas de mais, ainda podes comprá-las em pacotes de cartas ou criar as novas e mais potentes unidades.



Joga Cabals: Card Game já agora e salva Aea!