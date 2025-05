roblox c le best jeu du monde y'a plein de truc different pour tt le monde genial quoi!

ta vue roblox c est le meilleur jeu !!!!! j adore ce jeu c mon jeu preferer le meilleur quoi ce qui aime roblox ici

Barich120

J'adore Roblox, surtout Travaille dans une pizzeria, Westover Island etc... Je joue au moins 2 Heures par jour, je ne peux pas m'en passer sauf si je suis en vacances mais faites attention! Dans Roblox, il y a des hackers et des personnes qui trichent et des "trollers" qui trollent.

Je vous recommande de seulement jouer et de ne pas parler dans le chat (Comme je fais dans la plupart des jeux, je m('amuse sans paler, #NePasEtreBavard).

Bonne game!