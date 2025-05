Foire Aux Questions

polo76GEEK Pour ceux qui ont rencontrés des problèmes

polo76GEEK comment avoir les coffres quotidiens steam ?

polo76GEEK SVP !!!!!!

polo76GEEK es que je suis vraiment tout seul ???





FoLkEr c'est marqué tu dois lier ton compte steam à ton compte gamehag

polo76GEEK je sais mais sa avait pas marché mais maintenant c'est bon

(merci d'avoir repondu )

polo76GEEK desolé je ne sais pas ,mais pourqoi veut tu supprimer ton compte ?

zo_gut il faut rajouter gamehag à son nom de profil steam et ...?

polo76GEEK gamehag.com plus presisément !

mettre l image de profil teléchargable

et c'est tout!:stuck_out_tongue:

NomzHD Bjr g fait un concours red dead g rien u

zo_gut c'est dur d'être talentueux et d'avoir à faire à une équipe aussi incomprehensible quand on réalise bien une tâche, voilà...

Deax_libbzy yo les gars

Deax_libbzy salut cv





polo76GEEK oui et toi ?

loxi18 Salut tout le monde

polo76GEEK yo les potes !!! C'est Dryxio ,( non j'dé*****;-)





JeTeEzEnTongue Salut

Firegun_rp Je suis teequzie ! Ta!! ta!! ta!!!!!!!!

kehsya bonsoir je voudrez demander comment faire pour délier un compte steam du compte gamehag svp et aussi comment je peux faire pour que mes mission de jeux sois validé car sa me mets que on peux pas avoir plusieurs compte mais j'en ai que 1 et ducoup sa m'embete car g pas mes pierre et je n'arrive pas a savoir comment envoyer un message a misty qui est la pour nous aider dans ces situation la je crois (la 1er demande et pour mon frere)

jeanjean27 pour délier steam d'un compte : on clique sur notre photo de profil gamehag puis paramètre, descends en bas la ou il y a ton lien d'echange steam ! juste au dessus, il y a une case verte te disant si tu veux delier steam et tu clique dessus.

jeanjean27 alors si tu as un compte toi et ton frere en as un il vous dira que vous avez plusieurs compte car vous habitez au meme endroit. supprimez en un des deux ou alors envoyez vos taches a misty directement.

polo76GEEK Je suis satisfait d avoir créé une page de ce forum qui apprend des choses aux gens .

dans un certain sens , c'est de la charité on attend rien en retour

!!!!!!!je me fait flipper moi meme a devenir un phylosophe !!!!!!

Thekapou2 Salut j'ai fais un contrat mais je sais pas où mettre le screenshot

polo76GEEK y a pas besoin d envoyer de screen pour les contrats

c'est tres special en faite car ça depend pas de gamehag c les entreprises qui gèrent (c un gros ******!!!)





Valou12Fr08 Bonjour je vien de découvrir Gamehab et j'aimerais savoir comment on gagne la clé de Minecraft pc premium svp le plus rapidement possible merci de votre compréhension

polo76GEEK tu ouvre des coffres ou tu le commande avec des pierres dans l onglet récompenses et tu cherche Minecraft quand tu a assez de pierre (en se moment il coute 11 799 mais il coute generalement 21 399)

polo76GEEK c une sourie qui tient un fusil d assaut miniature :rat:

Cynestal Salut moi je veux juste des pierres

Cynestal Lol tu ma tuer t trop drole

Thekapou2 Arrêter de mandier des pieerrez d'ame....

guigui76550 quest ce aui esst jaune et qui attend ?



guigui76550 c'est jonathan lol



guigui76550 DEs jeux a conseiller ?



guigui76550 parce que je débute



guigui76550 donc je sis pas trop



guigui76550 quoi faire



guigui76550 pour monter



guigui76550 en pierres d'ames



Ajin héee bah c'est