Problème Gamehag de mauvaise foi

MagnaVeritas7

Bonjour, depuis que je suis sur Gamehag c'est le bronx: chaque fois que je fais une quête, je suis banni pour soi-disant connexion VPN (j'ai tout vérifié, mais ça persiste), et je dois contacter les admins pour qu'ils débloquent et acceptent ma quête. J'en ai eu marre, et je suis parti 4 mois. A mon retour, je découvre que je n'ai plus que 48% d'exp du niv 2 au niv 3, au lieu de 99%!!! Quelqu'un peut m'aider? SVP!