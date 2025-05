Samsung ou iPhone ?!

Iphone c super mais trop cher faut déja ce calmer et commençer par samsung et ils ont fait des bons trucs !

Mais ouais, je suis d'accord avec vous Iphone c'est beaucoup trop cher et comme dit clicclac la batterie tiens bof au bout de même pas un an :( après j'aime beaucoup apple mais bon...

Yukimeldi

Samsung car j'ai un note, je eux dessiner dessus et pour ça samsung je vous aime et iphone est trop chère pour moi en plus il a fallu du temps pour qu'il améliore leurs batteries et je trouve qu'ils ont encore du travail à faire sur solidité du téléphone 34%