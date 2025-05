Quel est votre anime préféré ?

LaPetiteKebaB66 Désolé, mais là je rush x) Sinon, mes anime préférés sont: Nanatsu no Taizai Noragami

claimm Tokyo Ghoul



LaPetiteKebaB66 Très bon choix :)





rorobg696969 One piece of course !

LaPetiteKebaB66 Ah! Désolé, pas trop mon truc :(

Ilonagame13 Attack on titan ou demon slayer

FoLkEr DB original je sais

Miss_KawaiiElisa Demon Slayer







Miss_KawaiiElisa xD





Miss_KawaiiElisa Dsl g besoin d'xp





MimiCrystal tokkyo goul my hero academia

Miss_KawaiiElisa Attack on Titan





MimiCrystal tokyo goul kawaii

MimiCrystal my hero academia et assasination clastroon

Miss_KawaiiElisa Tu pe faire d'autre questions?





Megafortnoir12 tate no yuusha

MimiCrystal Attack on titain et my hero academia

toya2237 alors perso :

1 Naruto Shippuden

2 Naruto : Boruto Next Generation

3 Naruto

4 Snk ( attaque des titans )

5 Tokyo ghoul

6 Parasit

