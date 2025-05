COMMENT RÉALISER LA QUÊTE DE WAR THUNDER

J’ai rédigé cet article pour aider ceux où celles qui seraient tenté par la quête de War Thunder

Dans un premier temps rendez-vous sur le site gamehag (https://gamehag.com/fr) et connectez vous à l’aide de vos identifiants, allez ensuite à la page War Thunder (https://gamehag.com/fr/jeux/war-thunder) et cliquez sur Jouer Gratuitement.











Vous serez redirigé vers le site du jeu (https://warthunder.com/en/play4free?r=ghagcpp_gh_web&transaction_id=11914477#/) cliquez sur télécharger peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez (même si vous possédez déjà le jeu) vous serez alors invité à créer un compte (il est impératif de créer un nouveau compte pour compléter la quête).





Une fois que vous avez crée votre compte et que le jeu est installé, connectez-vous avec le compte que vous venez de créer.

Je vous conseille d’effectuer dans un premier temps les tutoriels qui vous seront proposé ils vous permettront d’acquérir les bases au niveau des contrôles des véhicules du jeu et de gagner pour certains des goldens Eagles (il ya 3 tutos qui en proposent. Les golden Eagles sont la monnaie premium du jeu) surtout ne les dépensés pas vous en aurez besoin pour la 3ème quête !



Une fois que vous vous sentez prêts, commencez à jouer vos premières parties multijoueur. Lors de vos premières parties la moitié de chaque équipes (environ) sera composer de bots (ordinateurs) vous les reconnaîtrez facilement par leurs pseudo, car ils possèdent des noms simple tels que Alice, Ingrid, Pierre… ils sont généralement moins dangereux que les joueurs vous pourrez les éliminer facilement, la vrai menace reste les joueurs de l’équipe adverse, c’est eux la cible à éliminer avant tout pour gagner vos partie car les bots n’iront pas capturer les points stratégique et ils mettront plus de temps à vous attaquer et vous éliminer .

Une fois que vous avez gagné vos 5 parties rendez-vous dans votre profil en cliquant sur votre avatar en haut à gauche du bouton combattre et prenez un screenshot (capture d’écran) de votre profil car c’est là que s’affiche votre nombre de victoire. Si vous avez plus de cinq victoires (nombre de victoire requis pour accomplir la quête ne vous inquiétez pas ce qui compte c’est que vous en ayez au moins cinq avec le compte que vous avez créé.

Une fois la quête validé, la quête suivante est simple, il suffit de gagné cinq parties de plus et de renvoyer une capture d’écran de votre profil avec dix victoires.

La 3ème quête commence a être plus compliqué, vous devrez posséder 150 golden Eagles (que vous avez normalement gagner en effectuant les tutoriels) et vous devrez avoir gagné vingt batailles cette fois-ci. À partir de ce moment le niveau va augmenter et il sera plus compliqué de gagner vos batailles mais ne baissez pas les bras, vous pourrez largement le faire alors en avant !

La 4ème quête consiste à gagner 22 batailles et à posséder 300 golden Eagles

J’espère que mon article vous aura plu et qu‘il vous aura été utile.