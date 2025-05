gamehag arnaque: les coffre

yeetdude584 les coffre sont vraiment une arnaque parce que ils ont étais prévu pour qu on peut avoir seulement des carte steam random par exemple pour le coffre steam quotidien (quotidien=chaque jour tu recois le coffre) on peut pas avoir des pierre d ames gratuit seulement une carte steam cd random

Ririchiyo ou tout simplement les coffres gratuit que tu prux pas ouvrir car ça tz redirige sur une autre page

Dr4c0nix en parlant d'arnaques : pour les skins csgo, il y en a un qui m'intéresse mais c écrit battlle scarred et à côté il est écrit qualité aléatoire

Dr4c0nix estce que la qualité est vraiement aléatoire ? si qqun peut m'éclairer svp

Liousa c'est pas que les gratuit parce que j'avais acheter un coffre fortnite et j'avais eu un truc claquer au sol (2 fois)

Ririchiyo puis pareil, dès que je veux l'ouvrir, on me dit "votre compte Steam n'est pas public ou vous n'êtes pas level 5" bah merci vous auriez pu le dire plus tôt au lieu de seulement préciser le nombre de gemmes

MeFrench Moi qd j'ouvre les coffres steam quotidien j'ai tjrs que 5 PA ou une rune de *****

yeetdude584 ouais enfaite gamehag ont prévu tout pour ca donc ce site est a moitié de l arnaque

yeetdude584 en parlant de steam vous savez comment je fais pour avoir mon compte steam liée et encore es ce que c est possible d avoir 80000 en 1 semaine seulement parce que ma soeur veut 10000 robux pour acheter le youtuber admin dans familiy paradise

alynaa je savais pas qu c'était quotidien, merci!

ketsen non en un mois c impossible en 2 ou 3 mois peut etre

yeetdude584 le coffre steam il te donne des pierre d ame et en plus c est quotidien donc si tu a la chance de tomber sur une pierre d ame avec beaucoup de valeur bah tu est le plus chanceux mais ce n est pas le cas parce que les coffres sont des arnaques

PR3DA__94 pas forcément par exemple le coffre de printemps il est gratuit et si tas de la chance tu peux tomber sur autre chose qu'une clé steam et le revendre très cher pour ensuite acheter ce que tu veux

Quildy Je n'ai pas de coffre quotidien, normal ?

Dr4c0nix il faut aller dans coffres, metrre gamehag.com dans ton pseudo steam et télécharger leur logo et le mettre sur steam

Failtasio Ah ouais je suis tellement d'accords avec vous.

mrstarcraftfr Je comprends pas trop aussi le système du coffre de printemps car j'ai plus de 1000 PA et je n'ai pas pu l'ouvrir est ce normal ?

vegta_arc Je sais pas mais d'après vos commentaires vous déconseillé aux autres utilisateurs ou à moi même acheter un coffre car d'après vous c'est un arnaque

mrstarcraftfr Pour ma part je ne suis pas du meme avis je laisse une chance a gamehag

yeetdude584 pas pour tout les coffre mais surtout pour les coffre gratuit SURTOUT LE STEAM QUOTIDIEN D OU SI TU EST CHANCEUX TU GAGNE 500 000 pierre d ames mais ce n est pas le cas la car il ont tout prévu

PaArAd0x Les coffres sont fait pour ça malheureusement, tu essayes jusqu'à rentabiliser le site et après il envoie la récompense. Il vaut mieux acheter directement au moins tu es sûr de ce que tu gagnes.

yeetdude584 ce que tu dis est tout a fait vrai

azerty0_0 c'est vrai j'ai perdu toutes mes pierres d'âmes juste a cause de ses coffres

cocosly je pense qu'il faut dépenser ces gemmes dans des clef de jeux précis pas pour un coffre aleatoirs

comme mopi avec le coffre assassin's creed pour voir un jeu aleatoir sur steam, j'ai gagner un puzzle a 0.99 €:joy:





Yukimeldi Le meiux est de soit prendre une carte steam pour le jeu que vous voulez ou d'acheter avec les pa les jeux et non pas par les coffres, j'ai longtemps acheté des coffres et je n'ai eu que des clef random et certaines je l'ai en double ou triple 49%

Yukimeldi C'est moins chère un coffre mais si il y a clef aléatoire ou des pa disponible dans le coffre que vous voulez vous n'aurez que ça et pour ceux gratuits c'est la même histoire mais vu qu'ils sont offerts sans me fait moins mal au coeur. Le coffre des pa quotidien donne rarement plus de 10, et celui de la semaine se n'est des runes perso je les vends 48%

nicow1 C'est comme les coffres robux quoi

tu paye 450 (alors qu'avant c'était 100) pour savoir que tu va en avoir 10 mdrr





jean563 comment on met l'avatar sur steam car je l'ai en jpg.html?

jean563 bon sur mobile j'arrive pas je l'ai fait sur pc mais maintenant mon avatar n'est pas validé alors que j'ai mis le logo



licornea_paillettes c de l'arnaque nan





