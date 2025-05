La customisation d'armes sur CS : GO

Bonjour, j'écris cette article dans le but de pouvoir vous apportez une partie de mes connaissances sur la customisation d'armes CS GO. Voici un petit sommaire :

- I ) Avec quoi peut on customiser une arme ?

- II ) Où trouver des items de customisation ?

- III ) L'usure et la rareté

- IV ) Se faire de l'argent avec la customisation

I ) Avec quoi peut on customiser une arme ?Sur Counter Strike : Global Offensive vous pouvez customiser vos armes pour les rendres plus stylés ! Vous pouvez customiser vos armes grâce à des skin ou camouflages, certains skin d'armes se revendent très chères ! ( Voir partie III ).Vous pouvez aussi rajoutez des stickers sur vos armes ! Il est possible de les grattés pour leur donnés un effet d'usure très sympathique !II ) Où trouver des items de customisation ?Pour les stickers c'est très simple, il vous suffit d'en acheter dans la boutique steam ou cs go. Ils coûtent au alentour des 0.90€ mais certains sont un peu plus chere, 4.40€.Pour les skin d'armes c'est un peu plus large, déjà dans cs go, vous avez un certain taux de chance pour drop une caisse ou un skin d'armes. Mais pour ouvrir la caisse vous devrez payez 2.20€ pour une clé. Vous pouvez aussi obtenir des skins grâce à des sites de case opening ou vous allez mettre un peu d'argent (ou pas, voir dernière partie) pour ouvrir des caisses et obtenir des skin. Il y'a aussi des market, vous pourrez y acheter le skin que vous souhaitez, celui de steam est correct mais certains sont moins chères mais plus risquées :) . Vous pouvez aussi obtenir des skin grâce aux paris sur des match.En regardant les majors (e-sport de cs go) vous pouvez drop uen caisse souvenir qui contiendra obligatoirement une rame de catégorie souvenir.III ) L'usure et la raretéVos skin d'armes on une certaine catégorie de rareté :• Blanc - Normal• Bleu Clair - Pas commun• Bleu Foncé - Rare• Violet - Mythique• Violet rose - Légendaire• Red - Antique/Ancien• Jaune - ExtremementMais ils on aussi une certaine categorie d'usure, plus un skin est usé moins le dessin dessus est visible et il a moins de valeur.• Neuf• Très peu usé•Testé sur le terrain• Usé• Marquer par les combatsIV ) Se faire de l'argent grâce à la vente de skinSur CS GO vous avez la possibilité de revendre vos skin, certains sont très rares et très recherchés par la communauté ! Pour la petite anecdote une AWP Dragon Lore qui se vends déjà très chère de base mais était aussi de catégorie souvenir d'une final de compétitions été dédicacée par le meilleur joueur de la partie à été vendu pour plus de 60 000$, ce n'est pas rien !Je vous conseils de tenter votre chance sur le site hellcase mais pas en mettant de l'argent forcément. Grâce à mon lien ou mon code de parrainage vous pourrez avoir 30 centimes gratuitement, cela vous permettra d'ouvrir quelques cases !Lien : https://hellcase.com/fyukoonCode: yukoonVoilà c'est la fin de cette Article ! J'espère qu'il vous auras aidé et plu ! Si vous avez des choses à compléter ou même des des critiques tant quelles sont constructives, Je vous invite à vous manifestez dans l'espace commentaires ! Merci :)Image -> getwallpapers.com