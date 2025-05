Minecraft

Systeme du jeuLe jeu plonge le joueur dans un monde créé dynamiquement, composé de blocs (des cubes) représentant différents matériaux comme de la terre, du sable, de la pierre, de l'eau , de la lave ou des minerais (comme du fer, de l'or, du charbon, etc.) formant diverses structures (arbres, cavernes, montagnes, temples) et des animaux ou monstres tels que des vaches , des moutons , des zombies et des squelettes . Le joueur peut modifier ce monde à volonté en y ajoutant ou supprimant des blocs et en tentant de survivre le plus longtemps possible lui permettant ainsi de bâtir des constructions avec une grande liberté, rappelant ainsi les jeux de création Lego12.Le joueur est représenté par un personnage, de forme humanoïde13 sans sexe prédéfini14, du nom du pseudonyme demandé lors de l'achat du jeu. Son apparence peut être personnalisée sur le site officiel, mais il a par défaut une apparence nommée Steve, possédant un jean bleu et une veste turquoise, ou une nommée Alex, d'un jean marron, une veste verte, et aux cheveux roux longs15. La vue par défaut du joueur est à la première personne, qu'il peut faire passer en deuxième personne et troisième personne dans les options16. Il possède une jauge de vie de vingt points de vie ainsi qu'une jauge de nourriture17. Si sa barre de vie atteint 0, le joueur ressuscite à son emplacement de départ sur la carte où à côté du dernier lit dans lequel il a dormi.Le joueur, par défaut droitier, peut utiliser ses deux mains, mais seule la main de préférence peut effectuer des actions telles que : combattre, casser ou poser des blocs. Il possède un inventaire de 27 cases, chacune pouvant contenir le plus souvent jusqu'à 64 objets d'un même type (un stack)18, ainsi qu'une barre d'accès rapide de 9 cases (l'inventaire rapide), et une case pour la seconde main. Dans son inventaire, il peut aussi fabriquer des petits objets grâce à une grille de fabrication de 2 cases sur deux ou équiper une armure.Bien que le jeu ne se termine jamais à proprement parler, il possède une fin : il s'agit d'un long dialogue entre deux Endermen qui s'affiche quand le joueur a tué l'Ender Dragon, un boss vivant dans le monde de l'End et qui est réservé aux joueurs chevronnés de par sa difficulté et du fait que l'End n'est accessible qu'après de nombreux prérequis. Après cette scène, le joueur réapparait à la surface et peut continuer à jouer. Il est également possible de « terminer » Minecraft en collectant tous les trophées ou en rassemblant un exemplaire de chaque matière ou chaque objet du jeu, par exemple, selon l'imagination et la patience du joueur.MondeUn des grands intérêts du jeu réside dans la création dynamique du monde : chaque carte est générée aléatoirement au fur et à mesure que le joueur avance19, selon une graine de monde générée selon l'heure de l'ordinateur20. Cependant, les paysages sont cohérents et composés de plusieurs biomes (forêt, prairie, désert, jungle, toundra, taïga, marais, savane, etc.)12. Une carte donnée peut devenir très grande au fil de sa génération, étant quasiment infinie (elle mesure 60 millions de blocs par 60 millions de blocs, soit 8 fois la surface de la Terre). Il est possible de jouer seul dans une carte générée dynamiquement, ou en multijoueur sur un serveur existant ou créé pour l'occasion. Une carte est constituée de 256 couches : même s'il est possible d'aller au-dessus ou en dessous de ces limites, le joueur ne pourra pas poser de blocs21. Sous la dernière couche, il n'y a que du vide : tomber dedans fait chuter le joueur jusqu'à ce que mort s'ensuive.Le monde principal est composé d'une surface, dépendante de chaque biome, et de souterrains, plus ou moins remplis de pierre, où se génèrent aléatoirement des minerais, des grottes ou des cavernes22. Des structures comme des donjons apparaissent également aléatoirement sur la carte, à la surface ou dans les souterrains.Un monde est aussi composé de deux autres dimensions, le Tréfonds (ou Enfer ou Nether) et le Néant (ou Limbes ou End ou Ender). Le Tréfonds est une dimension fermée ressemblant à un enfer, sans nuit ni jour, accessible par un portail que le joueur doit créer. Il est composé essentiellement de lave et peuplé de monstres uniques comme les cochons-zombies ou les ghasts (fantâmes), et est utilisable par les joueurs pour traverser de longues distances sur le monde principal, du fait du rapport 1/8e des distances parcourues dans cette dimension23. Le Néant est quant à lui une autre dimension, apparue lors de la sortie officielle du jeu24, consistant en une île volante, entourée de vide, où se trouvent des endermen et l'Ender Dragon, à tuer pour débloquer la supposée fin du jeu.Le monde contient environ 300 différents types de blocs, la plupart représentant des matériaux de construction ou des éléments de décor. Un bloc fait en général un mètre de côté, et par conséquent 1 m3 de volume. Les blocs peuvent être solides ou non-solides (air, torches, etc.), transparents (verre, glace, etc.) ou opaques, fluides (eau, lave), et nécessitent souvent un outil particulier pour être récupérés (pioche en bois ou plus pour la pierre, mais pioche en diamant pour l'obsidienne...)25. La gravité n'affecte pas la quasi-majorité des blocs, hormis les fluides et certaines matières (sable, gravier, etc.).CréaturesDe nombreuses créatures peuplent le monde du jeu. Le joueur peut interagir avec elles pour se défendre ou s'approvisionner en ressources. Il en existe quatre types : les créatures passives qui n'attaquent jamais le joueur (vaches, cochons, poules, etc.)26, les monstres neutres qui n'attaquent pas à moins qu'on ne les provoque (les cochons-zombies, les loups, les Endermen, etc.), les monstres agressifs qui attaquent le joueur à vue (zombies, Creepers, squelettes, etc.) et les créatures amicales et invoquées comme les golems de fer ou les bonshommes de neige qui accompagnent et aident le joueur. Certains animaux peuvent être apprivoisés grâce à divers objets, tels que l'os pour le loup, le poisson cru pour l'ocelot ou le blé pour le cheval, ce qui leur permet également de se reproduire27. Les créatures agressives ainsi que certaines neutres n'apparaissent que dans des zones de faible luminosité (hors difficulté paisible) : grottes, cavernes, ou la nuit28.Certaines créatures sont devenues emblématiques : les Endermen, de grandes créatures noires pouvant se téléporter, qui n'attaquent que si le joueur les provoque en les regardant dans les yeux ou en les frappant29, ou encore les Creepers, véritables symboles du jeu30, qui explosent et détruisent plusieurs blocs quand ils sont suffisamment près du joueur. Le joueur pourra trouver d'autres monstres en explorant diverses biomes comme des sorcières dans les marécages.Minecraft compte aussi deux « boss » principaux : l'Ender Dragon, dragon établi dans une dimension parallèle nommé l'Ender, et le Wither, monstre volant à trois têtes apparu dans la mise à jour 1.4.231, que le joueur peut créer en plaçant dans une position particulière du « sable des âmes » et des crânes de Wither squelettes, obtenables en tuant ces derniers, présents dans la dimension du Nether.Armes, armures et outilsPour chaque action, le joueur peut ou doit se munir d'un outil pour l'accomplir, ou accélérer son accomplissement : pioche, hache, pelle, houe, etc. Certains outils peuvent se fabriquer avec différents minéraux ou matériaux, donnant plus ou moins de durabilité et d'efficacité à ceux-ci : respectivement le bois, la pierre, le fer, et le diamant, ainsi que l'or32. D'autres ne se fabriquent qu'avec une recette unique, et peuvent effectuer une action impossible sans cette chose (canne à pêche, briquet) ou donner des informations (boussole, horloge).Le joueur peut aussi se fabriquer une épée, afin de donner des attaques plus puissantes lors des combats. Tout comme les principaux outils, elle peut être faite de divers matériaux lui donnant plus ou moins de robustesse et de puissance. Il peut s'équiper d'une armure (composée de quatre pièces : casque, plastron, jambières et bottes) pour se défendre et réduire la puissance des attaques ennemies, dont le matériau utilisé fera varier la résistance aux chocs. Il peut enfin se fabriquer un bouclier, qui permet de stopper n'importe quel type d'attaque (explosions, projectiles, coups…) mais qui ne protège pas des dégâts de potion, de chute ou de feu. Ce bouclier n'existe que sous une seule forme mais peut être personnalisé avec une bannière.La plupart des outils, armures et armes, peuvent être enchantés avec une table d'enchantement, contre de l'expérience récoltée par le joueur en faisant diverses actions (miner des minerais, tuer des créatures, etc.)33. Les enchantements donnés sont aléatoires, mais leur puissance et leur fréquence dépend du nombre d'expériences donné, ainsi que du matériau de l'outil34. La plupart des enchantements sont réservés à un type d'outil ou d'arme, mais certains peuvent s'appliquer à tous. Certains enchantements ne peuvent également être trouvés que sous forme de livres dans des structures35,36.