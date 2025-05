Imperia Online Avis

Datharr

Imperia Online est un jeu gratuit par navigateur simulant une gestion de royaume;à la clé stratégie,guerre et alliance !

Imperia Online est un jeu de gestion de royaume ou le but est de progresser en faisant évoluer son royaume en se défendant contre de multiples envahisseurs.Pour cela mieux vaut se faire des alliances et de nombreux vassaux.

-Vous pouvez creer,améliorer vos batiments en utilisant des ressources

-Les ressources peuvent être récupéré par la roue de fortune quotidienne et le temple donnant accès a un cadeau par jour.

-Vous pouvez choisir la production de vos ouvriers en choisissant entre l'esclavage et la liberté pure et la meilleur chose a faire est deux rester entre les deux choix pour éviter la perte d'humeur de vos habitants.

-Vous pouvez creer un impots plus ou moins haut pour récuperer quotidiennement plus ou moins d'or;mais plus l'impots est haut plus les habitants sont de mauvaises humeurs

-Vous pouvez rechercher grace a l'université pour débloquer de nouvelles constructions pour améliorer votre forteresse.

-Les fermes servent a reduirent la perte de population en cas de pénurie alimentaire.

-Les Maisons augmentent la limite de population.

-L'Université Millitaire sert à diminuer le temps et le prix d'une recherche millitaire.

-Le Palais augmentent la chance de nouveaux-nés plus talentueux dans la Cour Impériale,le nombre de place libres s'augmentent de 1 à des niveaux 5,9,13,17,21 et 25.

-L'Hotel de ville permet la construction des batiments économique et millitaire.

-Les Routes impériales augmentent le revenu de l'or du commerce.

Astuce : former des unités millitaires baissent le bonheur des habitants



Merci d'avoir lu jusqu'au bout cette article je vous souhaitent une bonne journée.