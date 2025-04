Minecraft 1.12 MISE A JOUR

Comme vous avez pu le remarquez la mise a jour 1.12 de Minecraft est sortie le 7 Juin 2017 .Il ya des nouveaux blocks, une nouvelle interface des succès et plein d'autres ajouts génialLES NOUVEAUTES : -changement de l'interface des avancements (succès)-nouveau mob: perroquet, illusionniste-nouveau block: Béton,Béton en poudre et la terre cuite émailler-nouveau system de craft pour débutant-couleurs des shulkers qui sont plus vifs-lit de différente couleurs-nouveau sons pour les bloks de musique-system pour sauvegarder les toolbars en creative-nouvelle commande pour les avancementsPour plus de détails regarder la chaîne youtube de- Aurélien_Sama: https://www.youtube.com/user/AurelienSama- Aypierre: https://www.youtube.com/user/aypierre











