Je souhaite parler de Roblox

vant de vous assommer de chiffres (pas d'inquiétude, ça va venir), il convient peut-être d'expliquer ce qu'est ce machin. Roblox, qui existe depuis 2006 (mais qui ne grossit vraiment que depuis deux ans), n'est pas un jeu en soi, mais une plateforme de création et de distribution de jeux destinée avant tout aux mineurs. Chacun, une fois inscrit, peut gratuitement jouer à ce qui lui plaît et créer ses propres titres (Roblox utilise le LUA, un langage de programmation relativement simple et utilisé un peu partout, notamment dans le CryEngine et d'innombrables jeux créés par des professionnels). Pour y accéder, il suffit d'aller sur le site dédié et d'installer une extension pour son navigateur ou de télécharger une application mobile, un logiciel Oculus Rift ou, pour les masochistes, une application Windows 10. À partir de là, on peut lancer l'ensemble des jeux. C'est simple, facile, rapide, gratuit, et c'est peut-être en partie pour ça que ça attire du monde. Et saperlipopette, quelle quantité de monde on y trouve ! À titre d'exemple (et là on entre dans un tunnel de chiffres, désolé...), Roblox a récemment atteint un pic de 1,3 million d'utilisateurs simultanés sur l'ensemble de ses jeux (pris individuellement, ceux-ci réunissent rarement plus de quelques milliers de joueurs à la fois). À côté de Playerunknown's Battlegrounds qui vient à lui tout seul de dépasser le 1,6 million sur Steam, ça peut sembler de la gnognotte, mais ça indique tout de même qu'une grosse foule pratique les jeux de Roblox.

Un million par-ci, un million par-là... Officiellement, chaque mois, 64 millions de « joueurs actifs » se connectent à Roblox (avec une croissance impressionnante ou pipeautée, puisqu'en mars, le site en annonçait 48 millions et 55 millions en juin), et 15 millions de comptes sont créés. C'est beaucoup (en comparaison, Microsoft annonçait en février 55 millions de joueurs mensuels pour Minecraft), surtout pour une plateforme qui, bien qu'occidentale et populaire chez les jeunes, reste pratiquement invisible aux yeux de la plupart des adultes. Encore plus épatant : Roblox annonce héberger un total de 29 millions de jeux (contre à peine 22 millions en mars, une misère). Alors bien sûr, tous ne sont pas pratiqués par des hordes de joueurs (et je concède ne pas être allé les voir tous un par un, mais je suis prêt à parier qu'une bonne partie de ces 29 millions ne sont pas tout à fait terminés, ou peut-être même à peine commencés et immédiatement abandonnés), mais ça fait quand même du beau chiffre. Plus crédible : le site annonce avoir 1,7 million de créateurs de jeux, et leur avoir déjà payé un peu plus de 18 millions (l'entreprise vise 30 millions de dollars reversés aux créateurs pour cette année). C'est là qu'on touche à ce qui fait tourner la plateforme, ce qui attire du monde et pousse à la création : en théorie, n'importe qui peut facilement y faire son jeu et gagner de l'argent.