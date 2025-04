WoT , WT czy WoW?

osaxdxXxpompa21

Którą grę najbardziej chwalicie / lubicie? Napiszcie dlaczego. Ja osobiście najbardziej lubię World of Tanks ponieważ dla mnie ta gra jest przede wszystkim taktyczna, powinno się w nią grać "Z mózgiem".

Pajacmen

27 KWIETNIA 2017 17:18

WT, więcej możliwości i nie jest pay2win

Superman2002

27 KWIETNIA 2017 20:09

wszystko



crxdor1

27 KWIETNIA 2017 20:12

oczywiście że WoT

Andriew666

28 KWIETNIA 2017 18:27

Wolrd of warships wyszło całkiem niedawno i wymaga jeszcze sopo pracy. OgólnieWot jak ktoś lubi zręcznościową taktykę czy WT jak symulację i wolną grę. ALe wady mają obie jak gold ammo w WOT tak Ruska faworyzacja i wstawianie czołów premium mocniejszych od zwykłych czołgów...więc w WT także mamy pay to win panie pajacmen

DeathLock

29 KWIETNIA 2017 10:32

WHAT ? WG O CO CHODZI

DeathLock

29 KWIETNIA 2017 12:44

Czym jest instnienie jeżeli tylko nie iluzją która prowadzi do destrukcji mentalnej naszego własnego organizmu który tak naprawdę jest nosicielem wiedzy do której dostęp mają tylko nasze życia

fbizul

30 KWIETNIA 2017 18:05

WoT, inne mnie nie przekonały

SimonG

2 MAJA 2017 14:13

Wszystkie gry bardzo ciekawe trzeba czasu do zrozumienia :)

maxpro

2 MAJA 2017 15:16

wot

Burdziag

3 MAJA 2017 10:04

wot



Burdziag

3 MAJA 2017 10:04

fajna gra

Burdziag

3 MAJA 2017 10:05

lecz trzeba troche posiedziec zeb miec jakies fajne czołgi

Burdziag

3 MAJA 2017 10:06

ale jak juz raz zagrasz to bedziesz chciec jeszcze

SmokeXD

5 MAJA 2017 16:04

zdecydowanie wot np. zagramy w wota

daniel_taff

7 MAJA 2017 14:05

Wot