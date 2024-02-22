Gem赚取

问题：中文区的朋友们，有谁在用这个新网站吗？

myStery24 avatar

myStery24

February 22, 2024 at 10:49 AM

想问体验感如何？比起Gamehag，分配的任务的数量/奖励有增加吗？
SnowCat2887 avatar

SnowCat2887

March 1, 2024 at 09:01 PM

一般般吧
Anon1709741297 avatar

Anon1709741297

March 7, 2024 at 12:02 AM

+1，还行
15036050603 avatar

15036050603

March 27, 2024 at 06:05 AM

今天刚刚发现这个网站
Peter0122 avatar

Peter0122

April 5, 2024 at 02:33 PM

我觉得都差不多
XFIDEX avatar

XFIDEX

April 20, 2024 at 08:46 AM

這個用起來如何 有什麼差別?
buaizuopaoku avatar

buaizuopaoku

May 1, 2024 at 11:12 AM

还有哪些站点可以给我推荐下吗？

Sijmatcha avatar

Sijmatcha

May 3, 2024 at 09:29 PM

还好吧，刚开始
catCZ avatar

catCZ

August 4, 2024 at 11:19 AM

十分OK`

haimalairen avatar

haimalairen

September 9, 2024 at 12:42 PM

刚开始吧
PHdw avatar

PHdw

September 28, 2024 at 06:24 AM

感觉一般
valigo_valigo avatar

valigo_valigo

November 23, 2024 at 07:01 PM

都差不多
kao_mi1 avatar

kao_mi1

October 3, 2025 at 09:44 AM

很好，比那gt好多了
zx0xz3657 avatar

zx0xz3657

October 7, 2025 at 11:42 AM

好多年的帖子，不过我也回复一下，这个地方十分的好

Earnweb 论坛上的 问题：中文区的朋友们，有谁在用这个新网站吗？ | Gamehag