Work at aPizza Place:Roblox

В этой статье я расскажу вам о игре Work at a Pizza Place в Roblox
Эта игра впервые появилась на страницах Roblox 28 марта 2008 года,когда Roblox еще не был популярным.
Казалось бы,игра вполне интересная,обновления выходили почти каждый месяц.
Но все-таки был один небольшой минус-баги.
В самые первые годы этой игры багов было очень много.
Они помогали игроку быстрее развиваться,портить сервера и т.п.
Например один из знаменитых багов в Work at a Pizza Place-баг с платежным чеком.
К сожалению этот баг был исправен почти 3 года назад.
Сейчас же багов почти не осталось,т.к. разработчик этой игры активно исправляет их.
Теперь настало время рассказать о геймплее...
Смысл Work at a Pizza Place состоял в том,что игроку надо работать,зарабатывать монеты на которые можно будет купить мебель,улучшать свой дом,покупать разные предметы и т.п.
Сервер вмещает в себя 12 игроков.
В общем игра предназначена не для ленивых,а для трудолюбивых игроков.
Игроку предстоит работать на 6 работах,а точнее:
Кассиром,которому предназначено брать заказы с клиентов.
Поваром,которому предназначено готовить пиццу:извините,картинку не получилось загрузить.
Фасовщиком,которому предназначено упаковывать пиццу.
Доставщиком,которому предназначено доставлять пиццу.
Поставщиком,которому предназначено следить за количеством ингредиентов для пиццы и т.п.
А также менеджером,которому предназначено следить за работой персонала.
Ваша зарплата зависит от работы персонала,менеджера и количества игроков на сервере.
Чем усерднее все будут работать,тем больше заработают.
Главное-не лениться.
Если игрок устал,он может взять отпуск.
Чтобы лучше выглядеть можно изменить свою внешность нажав на кнопку Edit avatar в настройках или же нажав на шкаф в пиццерии.
Игрок может отправится на острова и поискать себе приключений.
На одном из них есть секрет,но где точно говорить не буду.
К сожалению в игре редко,но встречаются читеры,мешающие игрокам зарабатывать.
Новичку будет полезен магазин The Dumb,где игрок сможет разблокировать разную мебель,а игрокам,которые играют уже почти год,могут приобрести мебель со скидками.
Там же можно было продать мебель и предметы.
Правда игрок получит уже в 3 раза меньше монет.
Но если игрок даже не может найти приключений на сервере,то он может отправиться на остров вечеринок,куда заходят богатые игроки с усадьбами и диджейской установкой.
Смысл острова заключается в веселье и общении.
Вот портал.
В общем в игре можно и развлечься и поработать.
Игра 1 год назад набрала 1 биллион посещений.
Она уже близится к 2 биллионам.
В эту игру играют всегда не меньше чем 10000 человек.
Поэтому пожелаем этой игре дальнейшего развития.
А на этом я прощаюсь с вами.
Всем приятной игры и пока.