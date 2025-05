Work at aPizza Place:Roblox

В этой статье я расскажу вам о игре Work at a Pizza Place в Roblox

Эта игра впервые появилась на страницах Roblox 28 марта 2008 года,когда Roblox еще не был популярным.Казалось бы,игра вполне интересная,обновления выходили почти каждый месяц.Но все-таки был один небольшой минус-баги.В самые первые годы этой игры багов было очень много.Они помогали игроку быстрее развиваться,портить сервера и т.п.Например один из знаменитых багов в Work at a Pizza Place-баг с платежным чеком.К сожалению этот баг был исправен почти 3 года назад.Сейчас же багов почти не осталось,т.к. разработчик этой игры активно исправляет их.Теперь настало время рассказать о геймплее...Смысл Work at a Pizza Place состоял в том,что игроку надо работать,зарабатывать монеты на которые можно будет купить мебель,улучшать свой дом,покупать разные предметы и т.п.Сервер вмещает в себя 12 игроков.В общем игра предназначена не для ленивых,а для трудолюбивых игроков.Игроку предстоит работать на 6 работах,а точнее:Кассиром,которому предназначено брать заказы с клиентов.Поваром,которому предназначено готовить пиццу:извините,картинку не получилось загрузить.Фасовщиком,которому предназначено упаковывать пиццу.Доставщиком,которому предназначено доставлять пиццу.Поставщиком,которому предназначено следить за количеством ингредиентов для пиццы и т.п.А также менеджером,которому предназначено следить за работой персонала.Ваша зарплата зависит от работы персонала,менеджера и количества игроков на сервере.Чем усерднее все будут работать,тем больше заработают.Главное-не лениться.Если игрок устал,он может взять отпуск.Чтобы лучше выглядеть можно изменить свою внешность нажав на кнопку Edit avatar в настройках или же нажав на шкаф в пиццерии.Игрок может отправится на острова и поискать себе приключений.На одном из них есть секрет,но где точно говорить не буду.К сожалению в игре редко,но встречаются читеры,мешающие игрокам зарабатывать.Новичку будет полезен магазин The Dumb,где игрок сможет разблокировать разную мебель,а игрокам,которые играют уже почти год,могут приобрести мебель со скидками.Там же можно было продать мебель и предметы.Правда игрок получит уже в 3 раза меньше монет.Но если игрок даже не может найти приключений на сервере,то он может отправиться на остров вечеринок,куда заходят богатые игроки с усадьбами и диджейской установкой.Смысл острова заключается в веселье и общении.Вот портал.В общем в игре можно и развлечься и поработать.Игра 1 год назад набрала 1 биллион посещений.Она уже близится к 2 биллионам.В эту игру играют всегда не меньше чем 10000 человек.Поэтому пожелаем этой игре дальнейшего развития.А на этом я прощаюсь с вами.Всем приятной игры и пока.