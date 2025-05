The Joy of Creation: Story Mode | Мнение и обзор

Приветствую всех пользователей Gamehag! Сегодня я хочу вас познакомить с игрой из вселенной Five Night's at Freddy's - The Joy of Creation: Story Mode. В этой статье вы узнаете об истории, игровой механике и сюжете данного проекта.

История проекта



Я уверен, что каждый знаком с серией Five Night's at Freddy's, разработчиком которой является Scott Cawthon. Однако серия игр The Joy of Creation была разработана See Section, которая абсолютно не имела никакого отношения к серии игр FNAF. Сама серия состоит на данный момент из двух игр: The Joy of Creation: Reborn и The Joy of Creation: Story Mode. В этой статье вы узнаете только о второй игре, потому что Reborn обладает большим количеством недостатков, начиная от графики, заканчивая игровым процессом. Итак, перейдём к истории проекта. После относительного успеха первой части данной серии, выпущенной в 2015 году, Никсон, основатель See Section, преступил к созданию новой игры. В процессе её разработки было выпущено ряд Demo игр, которые не получили большого ажиотажа. Но уже через два года была выпущена полноценная игра. Ниже вы узнаете об основных особенностях The Joy of Creation: Story Mode.







Графика, музыка и игровой процесс



Несмотря на то, что See Section фактически состояла из одного человека, игра получилась прекрасной. The Joy of Creation Story Mode получила признание не только критиков, но и всех фанатов вселенной FNAF. Игровой процесс, был полностью подстроен под данную вселенную. Вам всё также придётся прятаться в шкафах, под кроватями и за другими вещами. Единственное, что было изменено в игровом процессе - планшет, на котором раньше мы следили за наступлением аниматроников, теперь вместо него телевизор, который всё также обладает ограниченным зарядом энергии. Графика в игре не плохая, потому что проект написан на движке Unreal Engine 4. А звуки и музыка в игре потрясающие. Каждый шорох, треск, передвижение врагов - все звуки отлично проработаны.







Сюжетная линия The Joy of Creation: Story mode



Для лучшего понимания сюжета я рекомендую вам установить русификатор, потому что игра не имеет ни субтитров, ни мультиязычной озвучки, что является традиционным для серии FNAF. Итак, перейдём к сути сюжета. Главного героя зовут Ник. Спустя пару лет он возвращается в свой родительский дом, в котором произошли страшные события. Какие события? Вам придётся вспоминать во время игры, потому что главный герой ничего не помнит. И сразу нас переносят в ванную, где мы видим неизвестного человека, который также ничего не помнит. Ваша главная задача состоит в прохождении основных пяти воспоминаний. Одно из которых в ванне, другое в спальне, а последнее в подвале, где начинается полная чертовщина. Всего в игре семь антагонистов. Все они являются сгоревшими аниматрониками. У каждого есть свои недостатки, начиная от скорости передвижения, заканчивая слухом и зрением.







Мнение о The Joy of Creation



Многие могут меня осудить за то, что я слишком сильно нахваливаю игры в своих статьях. Но данная заслуживает к себе такого отношения. Я считаю, что "Радость Создателя" должна попасть в список игр Five Nights at Freddy's. Хоть и разработкой этой игры и занимался совершенно другой человек, он смог воплотить все желания фанатов серии в реальность. Если вам понравилась статья, то данная игра для вас!