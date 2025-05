Never Again (Обзор)

"Никогда больше" - это одна из тех инди-игр ужасов, которая слишком долго находился в состоянии раннего доступа, четыре года, если быть точным. Это вполне оправданно, учитывая, что над игрой работало всего два человека, но это негативно сказалось на репутации игры.

Never Again это история тринадцатилетней девочки по имени Саша Андерс, которая страдает астмой. Однажды она просыпается от ужасного кошмара и обнаруживает, что вся её семья исчезла. Конечно, она должна выяснить, что с ними случилось, а так же как избежать адского кошмара в который превратилась её жизнь.Если быть до конца честным, Never Again, на самом деле отнюдь не лучшая инди-хорор игры. Тем не менее, она достойна внимания любителей жанра. Если Вы не фанат боссов, которые убивают Вас одним ударом, например, показанных в серии Outlast, то Вам не понравится эта игра. Игровой процесс сконцентрирован вокруг двух "боссов" смерти и множества головоломок, которые заставляют Вас внимательно исследовать окружения в поиске подсказок и кодов. В некоторых аспектах головоломки трудно разгадываемые и требуют пиксельной охоты. Большая часть игрового времени уходит именно на поиски и исследование, если Вы не используете туториалы для ускоренного прохождения.Боссы могут быть жесткими и если Вы не знаете, что делаете, а их ИИ совершенно непредсказуем. Первый босс, если увидит или услышит Вас, будет преследовать Вас пару секунды, прежде чем потеряет Вас из виду. Второй босс, который появляется пару раз, просто патрулирует определенные области и убьет Вас, если Вы попадете в этот периметр. Если Вы "умрете", Вам придется пробежать всю ранее пройденную часть главы, прежде чем вернуться к моменту где Вы закончили. У Вас также может быть приступ астмы, если Вы слишком долго сидите в темноте, избегая врагов, у Вас могут закончиться ингаляторы, которые лечат Ваши приступы.История в целом неплоха и один из лучших аспектов игры. Чем закончится история не ясно до самого конца или же складывается ошибочное мнение. Тем не менее, весе игровое время, до самого конца непрозрачен, некоторые основные моменты сюжета оставлены до самого конца и все это с учетом того, что Вы читали игровые воспоминания и заметки. Излишне говорить, что сюжетной линия не даёт Вам ничего особенного, а вот под финал Вас ждет неожиданный поворот.В конце концов, достойно уважения то, что команда из двух людей смогла разработать и выпустить в релиз хорор-инди игру. Never Again - это посредственный первый релиз, а он обычно всегда комом, но у Primary Games теперь есть много отзывов и конструктивной критики, которые они могут использовать, что бы в будущем выпустить более качественный продукт. Эта игра не достойна рекомендации всем, но фанаты жанра, которые уже переиграл во все и по несколько раз, могут попробовать и открыть для себя что-то новое. В эту игру было вложено много любви и усилий, нет технических проблем так что если есть желание - вперед.Плюсы:+ Хорошая история, на протяжении всей игры протекает без особых сюжетных поворотов, но под конец раскрывается во всей красе.+ Игра хоть и сделана на коленке двумя русскими ребятами, выглядит добротно и качественно.+ Игра понравится любителям головоломок и поиска иголки в стогу сена.Минусы:- Довольно примитивные игровые механики, глупый ИИ.- Играть хоть и частично "хорор", но по факту пугающего в ней ничего нет.