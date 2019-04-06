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Mount & Blade: Warband | Фракции

Здравствуй, хочешь узнать какая фракция есть лучшей в Кальрадии? Тогда иди сюда!

Действия происходят в вымышленной Кальрадии. В данной местности расположены шесть государств: Свадийское Королевство, Королевство Родоков, Кергитское Ханство, Сарранидский Султанат, Вегирское Королевство и наконец Королевство Нордов. Эти фракции воюют за земли и правления в Кальрадии, поэтому по мере прохождения игры вы не раз будете наблюдать как они воюют между собой. Каждое королевство уникально: у их есть собственная культура, архитектура, место положения на карте, разные виды войска, доспехов и оружия. Сейчас я вам расскажу о каждом королевстве и их преимуществами и недостатками.



* Королевство Норд:

Начну пожалуй из моих самых любимых войск. Эти парни оснащены огромные щитами хускарда и одноручных оружием. Щит позволяет защитить Нордцу почти всё тело, что делает её эффективным против лучников и арбалетчиков. И в добавок к этому всему у этим смелых парней есть метательные топоры, которые уничтожают парней просто в считанные секунды. Данные войска очень эффективны в осадах и защите крепости, но проигрывают кавалерии в бою. Советую качать только пехоту, лучники не нужны. Кавалерии не имеют.



* Королевство Родоков:

Эти парни доставляли мне неудобств. Есть две причины, почему эти парни могут вам доставить проблем. Арбалетчики и копьеносцы. Первые в свою очередь считаются самыми сильными воинами с арбалетами в своём роде. Несколько болтов, выпущенных из их арбалетов, могут сломать ваш щит и тяжело ранить вашего персонажа. Если видите арбалетчика Родок - пытайтесь уклонится от его атак, здесь щит вам не поможет. Единственным недостатком есть то, что на перезарядку арбалета уходить очень много времени. Крайне эффективны в удержание крепости, слабы на открытом бою, легко умирают от кавалерии.

Копьеносцы. Данные ребята одеты в неплохие доспехи и конечно атрибутом данного типа войска есть дрековое оружие. Почему они так эффективны? Суть заключается в том, что хоть они и дохнут как мухи, носители копья могут забрать с собой жизни большого количества кавалерии.

Подведём итоги: лучше всего качать арбалетчиков для обороны замка и копьеносцев, которые хоть и слабы в осадах и захватах, могут остановить и уничтожить кавалерию врага. Кавалерия также отсутствует.



* Свадийское Королевство:

Одни из самых сильных и дорогих рыцарей в Кальрадии, знающие свою цену. Эти несущие смерть воины, защищены по самое горло, что делает их живучими в бою. Используют они такое оружие как моргенштерн. Это палка, оснащена шариком со смертоносными шипами, которые за несколько ударов ломают щит и черепную коронку оппонента. Свадийцы уже кажутся могущественными людьми, но есть ещё один факт, которые делает их одним из сильнейших войск в Кальрадии. Кони. Каждый ветеран имеет своего коня, полностью покрытого железом как их хозяин. Получается так, что Свадийцы хороши во всём: осада, оборона, но кавалерия - их козырь.



* Вегирское Королевство:

Достаточно необычная и очень эффективная армия Королевства Вегир встречает нас у порога. Они имеют проблему, связанную с пехотой войска. Она достаточно посредственна и умирает от малейшего прикосновения. Что касается кавалерии - она неплохая. Конечно умирают в разы от стрел и болтов вражеской армии, но крамсает пехоту как положено. Самые неприятные моменты мы прошли, теперь настал черёд их преимущества в бою. Лучники Вегири - страх Кальрадии. Они очень меткие, способны убить жалкого морского налётчика, вонзив ему стрелу в голову на огромном расстояние. По сравнению с Родаками, они выпускают стрелы за считанные секунды. Но даже без своего лука, они способны постоять за себя: ближний бой им даётся очень легко. Самые лучшие юниты для обороны крепости, а ещё неплохи в захвате чужой. Главное, держите их подальше от кавалерии, если не хотите наблюдать в чате, как сотня новоиспечённых войск падают на поле боя.



* Саррадинский султанат:

Одно из самых странных войск, которым я никогда не пользовался. Единственная фракция, имеющая все виды войск: лучники, кавалерия и пехота. Из преимуществ могу сказать что кавалерия данной фракции, может противостоять Свадийцам, но по сравнению с красными рыцарями, Саррдинцы стоят дешевле. Лучники тоже неплохи, могут сражаться с Родаками и Вегирами, также стоят не дорого. Ужасная пехота, которую я крайне не рекомендую. Больше нечего сказать мне о них, тогда подведём итоги. Использовать Саррадицев неплохо в начале игры, когда у вас нету денег, а так...



* Кергитское Ханство:

Наконец поговорим о последней фракции на сегодня. Эти парни полностью отдаются себя скорости и предпочитают оставаться только на коне. Одна из единственных фракций, кавалерия которой имеют не только древковое оружие, но и луки, и дротики. Эти парни, постоянно катаются на своих степных конях - догнать их очень трудно. Поэтому если вы решите взять себе в отряд этих конных стрелков - качайте именно ветеранов-лучников. Кергитский улан ( воин с древковым оружием на коне ) тоже неплохи, но особой пользы от них нету. Их очень легко тренировать, поэтому они являются неплохими в начале игры. +С ними очень быстро можно передвигаться по карте, что тоже является приятном и иногда очень полезным бонусом.

Это всё что я хотел вам рассказать. Спасибо большое за внимание. Пойду попью пивка в таверне и угощу свое войско за 1000 динаров. Удачи!