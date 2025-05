Keep Talking and Nobody Explodes / Обзор

Всем привет. Поговорим о Keep Talking and Nobody Explodes

Провода - модуль, наверное, самый простой. Считаем провода, смотрим цвета, передаем информацию напарнику и получаем справку о том, как обезвредить модуль. Все просто

Кнопка - если вы не тормоз, то действуем, как с проводами: информация - получение пояснений - обезвреживание. Если тормоз, то будет ужу не так просто

Клавиатура - самое прикольное в этом модуле - попытки описать символ (например: лямбда с полоской, копирайт и так далее)

Саймон говорит - главное не торопиться с нажатием, а так - нормально (в разных версиях инструкции, свои названия)

А вас как зовут - нуууу, тут трудно сказать что-то определенное, в основном потому что мало попадалось

Память - готовьте лист бумаги и пишите все: цифру на экране, цифру на кнопке, которую будете нажимать, позицию нажимаемой кнопки

Азбука Морзе - я просто ненавижу этот модуль. Его сигналы для нас с товарищем было ни засечь, ни расшифровать. Вроде начал что-то понимать, как вдруг появляется лишний, по вашей вырисовывающейся картине, сигнал и все портит. Когда в свободной игре нам попадался этот модуль, сразу было понятно, это проигрыш (сказал мягко, но вы сами понимаете, как сказать точнее)

Усложненные провода - с виду сложно, но на самом деле, решается без проблем. Смотрите каждый провод: может быть белый, синий, красный или смесь цветов, другого не дано. И так смотрите по каждому кругу и в итоге остается одна буква в инструкции. Смотрите пояснение и все.

Последовательности проводов - как решать, дошло только сейчас, при перечитывании инструкции. Появления проводов суммируются!!!

Лабиринт - смотрите на кружки и сравнивайте их местоположения с представленными в инструкции. Дальше, смотрите, где находятся точка старта и точка финиша и совместно проводите белый квадратик.

Пароль - тратит время но проходить интересно. Говорите человеку с инструкцией первую букву, а он говорит вам варианты слов, которые могут быть ответом.

Есть еще нестабильные модули, но про них мне сказать нечего. Мне они ни разу не попадались. Возможно потому что я больше играл в свободную игру, чем постепенно проходил уровень за уровнем.

Лазил я тут по Gamehag, оценивал статьи и тут, Alexej45 в своей статье "Игры для кооперативного прохождения" напоминает мне про игру Keep Talking and Nobody Explodes.Тут я посидел, подумал и решил: "А почему бы не написать статью про эту игру?". Ну и вот, встречайте:Keep Talking and Nobody Explodes - игра для двух и более игроков (можно и соло, конечно, но с друзьями-то веселее). В ней вам надо обезвреживать бомбы разной сложности. Бомбы состоят из модулей. Опишу каждый из них вкратце:Если хотите ознакомиться со всеми представленными в игре модулями сразу, то советую играть в свободную игру. Она куда интереснее. Ставьте шесть модулей, десять минут и вперед.В общем-то это все, что я хотел вам рассказать об этой игре. Для вечерних посиделок в Discord, в компании друзей она вполне подойдет. Может быть я расскажу еще о каких нибудь играх из статьи Алексея (особенно если ее опубликуют и вы поймете, о чем я говорю).