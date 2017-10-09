Dying Light: плюсы и минусы

В этой рубрике, под названием "плюсы и минусы", мы будем рассматривать разнообразные игры и их отрицательные и положительные стороны на основании не только моих соображений, а и более объективных факторов, таких как отзывы в Steam. Для вас я буду выбирать наиболее объективные и аргументированные, на мой взгляд, отзывы, и вместе с вами буду их анализировать, чтобы выделить плюсы и минусы рассматриваемой игры.

В этой статье мы рассмотрим достаточно перспективную игру в своем жанре, отличную "зомборезалку" - игру Dying Light. Эта игра про зомби, но не зря я сказал "зомборезалка", так как здесь акцент идет не на выживание в мире, наполненном зомби, как в том же DayZ, а в вырезании орд зомби, которые лезут на вас со всех отверстий в области видимости и за ней.













Перед тем, как перейти непосредственно к делу, давайте ознакомимся вкратце с историей проекта и формальной информацией о нем:



Dying Light (рус. «Угасающий свет») – это компьютерная игра, разработанная в жанре Survival Horror и Action с видом от первого лица и открытым миром польской студией под названием Techland и изданная холдингом Warner Bros. Interactive Entertainment в 2015 году на следующие платформы: PlayStation 4, Xbox One и Microsoft Windows. События, описанные в игре, происходят в вымышленном городе Харран, находящемся на ближнем востоке, который охватил зомби-апокалипсис. Игрок, в лице главного героя, являющийся агентом под прикрытием, объединяется с выжившими харранцами и совместно с ними пытается бороться с зомби и бандитами. Главной особенностью игры является постоянное использование паркура в обстановке тесной городской застройки, также присутствует фактор смены для и ночи, причем ночью появляются более опасные противники, чем днем. В игре представлены 3 режима – одиночная игра, кооперативная на 4 человек, в которой вам предстоит выживать вчетвером и уничтожать орды зомби, и мультиплеерный режим на 5 человек, в котором 4 человека борется с пятым, играющим за сильного зомби.

Игра была анонсирована 24 мая 2013 года, тогда же появились первые подробности относительно геймплея в самой игре, а также ее ключевых особенностях, например фактора смены для и ночи.

На выставке E3 2013 года был представлен первый трейлер игры Dying Light, также было объявлено, что игра выйдет на обновленной версии движка Chrome Engine 6, поддерживающем DirectX 11 что позволило значительно поднять уровень графики, в особенности на консолях нового поколения, также были анонсированы такие геймплейные возможности как: паркур и возможность создания самодельного оружия.

Уже 30 августа 2013 года компания Warner Bros. Interactive Entertainment сообщила, что те, кто оформил предзаказ игры получат официальное дополнение «Be the Zombie», что позволит сыграть на стороне зараженных в PVP-режиме.

В мае 2014 года разработчики объявили, что выход игры состоится в феврале 2015 года, такое продление сроков, по их словам, давало реализовать больше задуманных идей. Но релиз таки состоялся раньше – 27 января 2015 года для PC, PlayStation 4, и Xbox One. В течении 45 дней после релиза было продано больше 3 миллионов копий Dying Light, что принесло немалую выгоду компании.

Как видите, судя по количеству проданных копий чуть более, чем за месяц, геймеры приняли игру достаточно тепло, но, давайте посмотрим, не разочаровались ли они в последствии и не упала ли популярность Dying Light после того, как ее "разобрали по винтикам"?





Для ответа на этот вопрос давайте рассмотрим график отзывов игроков за все время, который поможет узнать наиболее вероятный ответ на этот вопрос.





Данный график представляет собой количество отрицательных обзоров - оранжевые столбцы диаграммы, и положительных обзоров - синие столбцы диаграммы за все время начиная с релиза в 2015 году и до сегодняшнего дня.









Из графика видно, что популярность игры не затухла после релиза игры, а приняла волнообразную форму, что вполне нормально - у людей периодически возникал достаточно сильный интерес к этой игре. Но также, как видно из того же графика, не обошлось и без недовольных, количество которых достаточно пропорционально стабильно на всем промежутке существования проекта. Теперь давайте посмотрим на количество отзывов сообщества Steam за недавнее время:









и опять мы видим ту же картину - негативные отзывы стабильно проявляются, хоть и в умеренных количествах. Для более детального анализа игры давайте приступим к рассмотрению положительных и отрицательных отзывов. Начнем, как всегда, с отрицательных.









В Dying Light есть такая игровая особенность - оружие изнашивается при использовании и ломается. Я встретил не один комментарий о том, что по мнению пользователей оно изнашивается слишком быстро для реального аналога данного предмета. В показанном комментарии - разводного ключа. Мелочь, безусловно, но тем не менее может быть раздражающей.









Хватает и подобных комментариев, в которых люди говорят о том, что сюжетная составляющая в игре очень посредственная, и как сюжетную игру "на прохождение" ее рассматривать не стоит. Также, как и в этом обзоре, они тут же рекомендуют играть с друзьями в кооперативе, что наводит на мысли, что в Dying Light интереснее играть в режиме песочницы с друзьями, бегая по городу и всячески развлекаясь, вырезая орды монстров.









Некоторые люди возмущаются "последней миссией", сейчас поясню что к чему: на протяжении всего сюжета нас готовят к битве с невероятно сильным противником, и когда игрок уже готов биться насмерть пару часов к ряду изрядно при этом потея, нам, по сути, включают чуть ли не кат-сцену, в которой нам нужно просто жать в определенные моменты определенные кнопки, наподобие механики "press x to win", что является полнейшим и эпичным разочарованием. Но это опять же, относится к сюжетной части, а ее мы уже рассмотрели.









Нередки в отзывах пользователей и жалобы на читеров и плохой античит в игре, что может помешать вам играть в публичной сессии с другими игроками, например в режиме, где вам противостоит игрок, играющий за монстра, а вы вчетвером пытаетесь его убить.





Но это пожалуй и все минусы, которые я смог разглядеть в отзывах сообщества Steam к этому проекту. Теперь же перейдем к положительным обзорам и мнениям, после чего я выскажу свое личное, субъективное мнение по этой игре.









Как я и говорил, многие люди отмечают прелесть игры именно в режиме кооператива на 4 человека, где вы сможете выживать в суровом мире, наполненным зомби, и весело проводить время - рубить их направо и налево, прыгать по крышам, кататься на транспорте, давить зомби на этом же транспорте, в общем - всячески развлекаться.









Да и любителям "хардкора" место под солнцем "Угасающего Света" найдется - как отмечает конкретно этот пользователь на последнем уровне сложности играть становится намного сложнее, появляется дефицит припасов, что лично меня, например, радует. Причем именно таких вот обзоров, где люди восхищаются кооперативным режимом большинство.









Также многие отмечают прекрасную оптимизацию, что в наше время является просто невероятной редкостью, можно сказать, что игры с хорошей оптимизацией - вымирающий вид. Поэтому даже обладатели средних и слабых по характеристикам устройств смогут насладиться хорошим количеством кадров в секунду. При этом очень многие отмечают еще и красивую и атмосферную графику, которая, по их мнению, отлично передает атмосферу зомбиаопокалипсиса.





Пожалуй, это и все основные тезисы положительных комментариев, потому что в основном они дублируют смысл написанного, который я уже описал выше. В большинстве случаев, как я уже сказал, речь идет о прекрасном кооперативном режиме.





Выводы:

на мой взгляд, положительных сторон намного больше, чем отрицательных, кроме этого положительные стороны гораздо более масштабные и значимые. Но только если вы не ищете игру с хорошим сюжетом. Здесь, по моему мнению и мнению многих других пользователей, его нет и плоский главный герой, местами даже глупый, линейность и скучность заданий не способствует появлению хорошего сюжета. Зато здесь есть отличный, веселый кооператив, с нарезанием толп зомбей в фарш, выживанием в постапокалипсисе, паркуром и машинами. Все, что надо, чтобы отвлечься от суеты реальной жизни и погрузиться вместе с друзьями в мир безумия.







