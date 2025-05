( 87 ratings)

Обзор The Sims 2

Воровать газеты у соседей это нормально. Тушить Смерть огнетушителем, тоже нормально.Это та самая игра о которой говорят редко но в которую играли большинство, это игра The Sims. Это мой мини обзор, приятного чтения.Трейлер The Sims 2





The Sims были одной из тех игр, что вы просто не ожидали. Она одним ударом перевернула игровой мир с ног на голову своей причудливой природой и привлекательной. Несомненно, что успех первой части был настолько велик, что был сделан вывод о выходе The Sims 2 только после того, как миллиарды пакетов расширения были проданы для первой игры. Наконец, после четырех лет ожидания выходит The Sims 2. У нас было достаточно много времени, и я играл в неё достаточно долго, чтобы написать этот обзор.





The Sims 2 – сложна для обзора и написания отзывов. Есть множество способов познакомиться с ней и поиграть в нее. Важно так же то что эта игра уникальна в своём роде. Признаюсь, честно, я не уверен, что понял её, когда игру выпустили. Я долго играл в неё, но стал забывать о ней, из-за тяжелого достижения высот в карьерной лестнице через манипуляции отношениями, перерывами в ванной, временем сна. Но за последние недели я заметил некоторые новшества, которые были сделаны во второй части. The Sims – это игра не о достижении целей и богатств. Она о получении опита с его развитием.

Важнейшее изменение – новая механика игры. Для разработчика не было сложным также улучшить внешний вид игры. И помогли в этом не только увеличение возможностей технического прогресса, но и работа над ошибками допущенными в предыдущей части игры, которые были изучены за все время со дня выхода игры. Среди всех нововведений в Симс 2 были также новые анимации и улучшение уровня детализации.





The Sims 2 это невероятный симулятор но также отличная карикатура на основные аспекты нашей жизни. И я советую вам помнить об этом во время прохождения игры. Самоё большое состояние не поможет выиграть. Беспорядок в доме и туалете не конец миру. Это игра в которой можно поэкспериментировать, по креативить с погодой, взаимоотношениями или постройкой безумной архитектуры здания





И это самое сложно для понимания. Как и писалось выше я не до конца помню когда впервые я поиграл в эту игру. Я просто играл в игру с необычными заданиями. Но те задания что даёт тебе игра немного мешают веселится. Не поймите меня неверно, если вам нравятся игра в таком стиле, в этом нет ничего плохого. Вы можете поднять своего Сима на вершину карьерной лестницы, помочь детям в учёбе, устроить их в частную школу.





Либо вы можете полностью отказаться от выполнения заданий. Обе стороны показывают основное воздействие от круглосуточного просмотра ТВ и обмена опытом с обществом

В любом случае мне кажется, что вам стоит попробовать эту игру. Создав свой собственный мир. Дополнять его своими зданиями, лутом, ставить где угодно камни, деревья, облака и тому подобные вещи.





Советую понастальгировать и снова вспомнить эту игру и поиграть в неё)