Обзор на Trainz railroad simulator 2019

В данном обзоре я расскажу вам об игре Trainz railroad simulator 2019. От разработчика N3V Games. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Предыстория, сюжет: По скольку игра является симулятором железнодорожных поездов то и действие игры происходит в нашем мире и наше время. Нам предстоит взять на себя ответственную работу машиниста локомотива самых разных марок и видов.Геймплей:Игра Trainz railroad simulator 2019 по жанру относится к хардкорным симуляторам управления железнодорожным поездом.Первое что хочется отметить после запуска игры это просто невероятно огромное количество разнообразного контента. Большую часть придётся конечно докачивать, но его общее количество впечатляет. Если зайти в опцию ,,MY COLLECTION", то можно наглядно убедиться в моих словах. Тут у нас и типы поездов, регионы производителей от Африки до Европы. И в каждом сотни и сотни моделей различных поездов от самых первых, страшненьких паровых прадедушек до современнейших электрических скоростных. Сверху выбрав тип и регион — снизу экрана нам покажут все загруженные нами модели. Каждый можно выбрать, он прогрузиться на основном экране и можно будет детально его рассмотреть и даже увидеть его анимацию.Если мы выбираем пункт ,,LEARN TO DRIVE" в главном меню, то попадаем на страницу с выбором карт с обучением, туториалом. Всего предоставляется десять разных обучающих миссий. Нас обучат всем аспектам управления как самим поездом и всеми его механизмами так и всяческими погрузками и разгрузками, а так же стрелками на дорогах. Если вы незнакомы с железнодорожными симуляторами, то я очень рекомендую вам пройти все десять этапов обучения. В пункте ,,MORE CONTENT" на главном меню можно посмотреть весь имеющийся в игре контент. От платного до любительского, включая специальные паки контента. Ну и самый интересный для нас пункт главного меню это ,,DRIVER/SURVEYOR". Тут собственно мы можем выбрать различные типы поездок которые так же удобно разбиты по регионам. Как правило, в названии каждой такой поездки сразу указывается пункт отправления и пункт прибытия нашего локомотива.Так же нажав на любую такую поездку можно ознакомиться с кратким описанием данной поездки. Стоит сразу отметить — все железнодорожные да и не только дороги, узлы и прочее воссозданы с точностью с реальных. Если мы видим и загружаем карту с движением трамваев в Таганроге — будьте уверены, они на все сто процентов соответствуют реальным и это касается почти всех карт.Итак, выбираем карту, тип состава и вот мы уже в игре. Наш состав стоит возле станции отправления. Можем приближать камеру, вращать её как нам угодно и т.д С левой стороны экрана нам показывают что бы не забыли — основы управления локомотивом для успешного запуска двигателя и начала движения. Если вы были невнимательны или не проходили туториал, то это вам поможет разобраться. Интерфейс в игре не сложен. Внизу слева у нас портрет нашего машиниста, отображение нашего маршрута и с правой стороны спидометр. А так же бегунки разных настроек нашей приборной панели. Но нам же интереснее наблюдать все от первого лица. А потому переключаемся на кабину и тут у нас до мельчайших подробностей воссоздан пульт управления поездом да и вся кабина в целом. Все приборы, кнопки, верньеры и прочие переключатели — все полностью рабочее и отвечает за свои реальные функции. Да что говорить — даже козырьки солнце защиты и те можно опускать. Так же в кабине мы видим помощника машиниста. В игре бывают разные типы симуляции работы с локомотивом, от упрощенного управления где мы стартуем просто несколькими кнопками. А есть усложненная симуляция, где локомотив надо предварительно подготовить к запуску и разогреть. Ну а дальше все как в жизни - в зависимости от выбранного типа состава мы должны прибыть из одной точки в конечную. Уложившись в отведенное время и если это предусматривается то делать остановки и соблюдать все правила железнодорожного движения. Окружающий мир невероятно красив, вокруг нас живой мир, настоящие города и вокзалы. Насыщенный и разнообразный трафик на дорогах вокруг. Но конечно же воссозданные поезда до мельчайших деталей. Отдельно отмечу весьма продвинутый и очень проработанный мультиплеер в игре, где нужно знать правила общения с диспетчерами — живыми людьми и прочие нюансы. Помните что без опыта и довольно большого - в мультиплеере вам делать будет нечего да и другим игрокам проблемы создадите.Графика:В игре шикарнейшая и красивейшая графика вполне современных реалий. Движок выдаёт потрясающую по красоте и проработке картинку. Текстуры высочайшего разрешения, до мелочей проработанные текстуры моделек поездов и составов. Всяческие работающие механизмы. Невероятно красивая и разнообразная, реалистичная природа по пути следования поезда. Единственно что не очень детально проработанно — это тени. Но в остальном картинка просто потрясающая... По праву можно сказать что это один из самых красивых симуляторов поездов на данный момент.Музыка и звук:Музыки как таковой нет, но вот все звуки — абсолютно реалистичны и правдоподобны. Поезда и все механизмы звучат так как они и должны звучать. То же самое касается звуков окружения и во время движения.На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи и счастливого пути!