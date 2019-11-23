Ненужное изменения Roblox

Каким был наш роблокс в 2017 и 2018 году... Настольгия... Тогда и трава зеленела и режимы интереснее... А щас я в роблокс зашёл и чуть глаз керамбитом не вырезал.(Ну да,у меня керамбит есть)) Что произошло я расскажу))

И так... 22.11.2019 было введено обновление. Или вчера.... Так вот... Roblox добавили ненужное изменение. А именно изменение иконки робуксов.На самом деле это изменение вызвало у меня извержение пукана. Смысл это добавлять если это некому не надо? Так ещё в строке обновлений об этом не сказали. Просто так... под шумок добавили. Могли бы хотя бы сделать опрос для пользователей. Я даже уже в поддержку на счёт этого написал. Прям в суд подам!))На самом деле Roblox давно добавили лишнего. Например... премиум вместо билдер клаба,RTHRO модели которые на самом деле из фортнайта, иконка роблокса сама,а ещё иконка робуксов в добавок нам дали. Я бы хотел чтобы перед обновлением Roblox делали опрос пользователей чтобы вводить новые обновления. Это так-то удобно. Ведь не всем понравиться какое либо изменение которого они не ждали и не хотели. Roblox сам не знаю во что превратился. Хех... я подумал... Gamehag тоже потом иконку робуксов поменают?)) Тут с ума сойти уже можно. А ведь комьюнити хвалили за оформление роблокса в 2018! Ну надеюсь мой отзыв прочитают. И я даже скину что мне ответят по поводу моих возмущений об лишних изменениях. Ведь сами подумайте... Какой роблокс ламповый был :3 и каким стал... :( Так ещё помните эту адскую крутилку? Обновление с новой проверкой на бота сделали как пластилин который китаец просто смешал песок с жидкостью для унитаза. Спам боты в роблоксе досих пор. И вы их точно видели. Смысл делать проверку на бота,которая не может остановить спам бота? Либо они сделали как я уже говорил. Но кто-то напишет...Может и так. Но тогда пусть они делают патч или дорабатывают систему защиты.А как вам такие изменения нашей любимой игры? Пишите в коментариях)) Но не спамте. Уж соррян,что у меня так дико бомбануло. Сам роблокс хорош. Но лишнего надо убрать. Теперь вы знайте о лишних изменений роблокса. Ведь моя прошлая статья вам зашла. Надеюсь и эта зайдёт. Ну ещё добавляйтесь ко мне в друзья в роблокс. Моё имечко тамВсё без СМС и регистраций))А ещё пока не забыл... Напишите в коментариях если вы хотите чтобы я вас скинул ID сеты для роблоха. Просто в прошлой статье про это никто пока не писал.