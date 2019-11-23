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EarnНовостиНенужное изменения Roblox
Автор: Gamehag в November 23, 2019
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Ненужное изменения Roblox

Ненужное изменения Roblox

Каким был наш роблокс в 2017 и 2018 году... Настольгия... Тогда и трава зеленела и режимы интереснее... А щас я в роблокс зашёл и чуть глаз керамбитом не вырезал.(Ну да,у меня керамбит есть))  Что произошло я расскажу))

 И так... 22.11.2019 было введено обновление. Или вчера.... Так вот... Roblox добавили ненужное изменение. А именно изменение иконки робуксов.

QRlLOMJfnlxrsGOi3WuqMogbSmwd7A.png

 На самом деле это изменение вызвало у меня извержение пукана. Смысл это добавлять если это некому не надо? Так ещё в строке обновлений об этом не сказали. Просто так... под шумок добавили. Могли бы хотя бы сделать опрос для пользователей. Я даже уже в поддержку на счёт этого написал. Прям в суд подам!))

8ejR8XrsP8G0WYl1wp5ALs6UAPmcck.png

 На самом деле Roblox давно добавили лишнего. Например... премиум вместо билдер клаба,RTHRO модели которые на самом деле из фортнайта, иконка роблокса сама,а ещё иконка робуксов в добавок нам дали. Я бы хотел чтобы перед обновлением Roblox делали опрос пользователей чтобы вводить новые обновления. Это так-то удобно. Ведь не всем понравиться какое либо изменение которого они не ждали и не хотели. Roblox сам не знаю во что превратился. Хех... я подумал... Gamehag тоже потом иконку робуксов поменают?)) Тут с ума сойти уже можно. А ведь комьюнити хвалили за оформление роблокса в 2018! Ну надеюсь мой отзыв прочитают. И я даже скину что мне ответят по поводу моих возмущений об лишних изменениях. Ведь сами подумайте... Какой роблокс ламповый был :3 и каким стал... :(  Так ещё помните эту адскую крутилку? Обновление с новой проверкой на бота сделали как пластилин который китаец просто смешал песок с жидкостью для унитаза. Спам боты в роблоксе досих пор. И вы их точно видели. Смысл делать проверку на бота,которая не может остановить спам бота? Либо они сделали как я уже говорил. Но кто-то напишет... так там новие боти поивилис каторие абходят праверку роблакса! Может и так. Но тогда пусть они делают патч или дорабатывают систему защиты.

 А как вам такие изменения нашей любимой игры? Пишите в коментариях)) Но не спамте. Уж соррян,что у меня так дико бомбануло. Сам роблокс хорош. Но лишнего надо убрать. Теперь вы знайте о лишних изменений роблокса. Ведь моя прошлая статья вам зашла. Надеюсь и эта зайдёт. Ну ещё добавляйтесь ко мне в друзья в роблокс. Моё имечко там xxX1BETEP1Xxx)) Всё без СМС и регистраций)) 

K5vn4UXlczS42BcPYV3bq7IShsLVrx.png

 А ещё пока не забыл... Напишите в коментариях если вы хотите чтобы я вас скинул ID сеты для роблоха. Просто в прошлой статье про это никто пока не писал. Господи... пальцы устали писать...

                                                                             Ну это всё... Покеда-а-а-а-а-а-а :3
 
                                                                                            By:MiRuss_
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