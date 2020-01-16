Дождь

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EarnНовостиОбзор на игру "Split second"
Автор: Gamehag в January 16, 2020
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Обзор на игру "Split second"

Обзор на игру "Split second"

"То что нас не убивает, убьет нашего противника,и поможет нам победить"-эта фраза как никак подошла бы для игры Split second,которая вышла в 2011-ом году,игра получила свои авиации и лучи славы,но на довольно короткое время,всем привет,с вами Saxzan_15, приятного чтения всем.

Вы никогда не поверите что в игре жанра "аркадные гонки" где есть скорость, взрывы,разрушения локации и автомобильные авари может быть приложена рука студии "Disney interactive". Ещё в далёком 2011-ом году на свет вышла гоночная игра с эффектами разрушения под названием "Split second",игра которая удивила игровое сообщество своей графикой,необычным интерфейсом,и игровым процессом. Однако не всё так было гладко и ванильно,не обошлось так же без минусов и косяков,так как студия которая до этого создавала игры по типу The Lion king,Alladin и Pirates of Caribbean, вдруг решила создать серьезного конкурента для современных гонок того времени. Однако по мимо Disney, за разработку игры отвечала та же студия,что в своё время сделала безбашенную Pure, где, если помните, нам предлагалась покататься на квадроциклах, демонстрируя безумные трюки. Игрушка получилась веселой, а теперь, как мы убедились на примере Split Second, у Black Rock Studio вообще призвание создавать абсолютно сумасшедшие гонки. Скажем больше, градус безумия в их новой игре так зашкаливает, что даже Burnout нервно курит в сторонке. KKQu1hGTi1yiOognfRfGUH1XcnIMWT.jpg Начинается все с пафосного сюжетного ролика, но не обольщайтесь, история тут исключительно для галочки, и чтобы оправдать творящийся беспредел. Согласно сценарию нам предлагается принять участие в супер-популярном телевизионном шоу, где победитель может неплохо заработать и прославится. Согласно с этой задумке вся игра делится на «сезоны», коих 11 штук, причем в конце каждого нужно выигрывать элитную гонку, чтобы получить доступ к следующему эпизоду, и так до победного. О сюжете, впрочем, забываешь сразу, как только стартует гонка. Ведь главная фишка в том, что шоу у нас в прямом смысле слова взрывное. На каждой трассе в изобилии встречаются заминированные декорации, которые нужно подрывать, избавляясь на некоторое время от противников. Для того, чтобы совершить взрыв нужно накопить достаточно специальной энергии. Она выдается практически за любое действие - дрифт, ловкий обгон, долгое висение на хвосте лидера и так далее. Собственно шкала делится на три уровня - первые два позволяют использовать простые взрывы, поднять, например, на воздух бензоколонку или обрушить на головы гонщиков башенный кран - вариантов десятки. Если же заполнить энергию на максимум появится возможность в буквальном смысле перекроить трассу - рвануть башню, которая не только зашибет нескольких соперников, но закроет основной путь, так что придется ехать совсем по другому маршруту. Iy9aRcAQ3ZJqjEf9b7ifevy01GfSCP.jpeg На самом же деле подрыв декорации - это краеугольный камень, на котором вся держится игра. И победа тут зависит не только от умения рулить машиной, но в большой степени от правильно и вовремя устроенных взрывов, ну а в итоге, понятное дело, на экране постоянно творится Армагеддон, когда все взрывается, с небес падают самолеты, ну и вообще в какой-то момент гонка больше всего напоминает вот это. tx19eMk6dtxs9c931IA3Pd7EqCyb9L.jpg Ни о каком реализме, понятно, говорить не стоит. Машины управляются легко и просто, вписываются в любые повороты на бешеных скоростях, разгонятся за секунды и разлетаются на части очень красиво. Игровые режимы не отстают от безумия гонки. Кроме обычных заездов по кругу, где побеждает первый пришедший к финишу, есть и такие взрывные развлечения как уход от вертолетного обстрела, погоня с грузовиками, которые раскидывают взрывоопасные бочки, заезд на время, когда вся трасса взрывается согласно воле невидимого режиссера и так далее. В общем, сумасшедший дом. weDiq1NN36T6qokZqHJrUGGSUHwiPZ.jpg Графика получилась вполне достойной. Разработчики, конечно, не уделили много внимания проработке автомобилей, все равно ни одной реальной модели нет, зато от души поработали над спецэффектами: взрывы захватывают дух, вид медленно обрушающейся башни заставляет открыть рот от изумления, кругом все рушится, летает и взрывается. Все как мы любим.

Split/Second - это яркий пример того, как нужно делать действительно интересные гоночные игры. Разработчики соорудили незабываемый автомобильный аттракцион, который натурально сносит крышу. Здесь бешеные скорости, машины бьются и таранят друг друга, вокруг перманентный апокалипсис, а трассы буквально превращаются в труху, к концу заезда напоминая поле боевых действий.
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